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«Ювентус» — «Фрозиноне»: прогноз на матч Кубка Италии 11 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Фрозиноне» 11 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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11 января «Ювентус» и «Фрозиноне» сойдутся в четвертьфинале Кубка Италии. Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Юан Лука Сакки. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/4 финала
11 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Фрозиноне

Букмекеры считают «Старую синьору» серьезным фаворитом: победа команды Макса Аллегри доступна с котировкой 1.37, вероятность — примерно 71%. Выигрыш «канареек» предложен с коэффициентом 8.50 (10%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Ничья идет за 5.00 (19%).

Сомневаетесь, что игра завершится в основное время? Проход туринцев в следующий раунд можно взять за 1.16, этот рынок на гостей оценен в 5.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на серьезное превосходство «Ювентуса»:

• 2:0 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 2.05, обратный вариант идет за 1.77.

Роберт Левандовски и&nbsp;Ферран Торрес (&laquo;Барселона&raquo;). Разобранная «Барса» идет за 15-м Суперкубком Испании. Вся надежда — на Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Фрозиноне»

Хозяева проводят мощный сезон: в 20 играх во всех турнирах потерпели лишь одно поражение и одержали 15 побед. К предстоящему поединку с «канарейками» туринцы подошли на серии из четырех выигрышей подряд с впечатляющим общим счетом 11:3. Один из этих поединков был как раз против «Фрозиноне» (2:1). Гости выступают далеко не так уверенно и к очередному противостоянию с «Ювентусом» подобрались с багажом из трех поражений.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.

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