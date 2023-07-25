25 июля чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ «Зенит» стартует в новой кампании Кубка России — турнира, который не покорялся петербуржцам уже четыре года. В первом туре группового этапа команда Сергея Семака схлестнется с «Ахматом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: победа сине-бело-голубых предложена с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее возможный результат. Раздел очков идет за 5.33 (18%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ грозненцы ни разу не уступили «Зениту». Дома «Ахмат» добыл нулевую ничью, а на выезде и вовсе одолел (2:1) будущего обладателя титула. Поставить на то, что коллектив Сергея Ташуева не проиграет и в предстоящей встрече, можно за 3.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога матча выглядят следующим образом:

• 2:0 в пользу хозяев — за 6.18;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.50.

Эксперты почти уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.38. Правда, хотя бы три мяча на двоих оппоненты заносили лишь в четырех из последних 10 встреч во всех турнирах.

«Обе забьют» идет за 1.91, обратный рынок — за 1.89. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 поединков команд во всех соревнованиях.

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