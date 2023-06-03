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«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 3 июня 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Факел» 3 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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3 июня пройдет заключительный 30-й тур чемпионата России. Досрочно оформивший титул «Зенит» завершит сезон домашним матчем с «Факелом», который сражается за непопадание в стыки. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир стартует в 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, петербуржцы — серьезные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех команды из Воронежа доступен с котировкой 4.89 (19%), даже раздел очков оценили меньшими 4.29 (23%).

«Зенит» не может победить в РПЛ уже три тура подряд, сыграв три ничьих. Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в предстоящем матче в случае выигрыша принесет 4290 рублей.

«Факел», в отличие от сине-бело-голубых, наоборот, набрал неплохой ход — был сильнее соперников в четырех из последних пяти поединков чемпионата. Поставить на то, что в предстоящей встрече воронежцы как минимум не уступят, можно за 2.26.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на превосходство хозяев:

• за 7.50 даны ничья 1:1 и виктория «Зенита» 2:1;

• успех петербуржцев 2:0 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.00.

Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;). «Крылья Советов» — «Спартак»: Промес отправит самарцев в стыковые матчи

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41. Команды встречались в этом сезоне уже трижды (два раза в Кубке) и ни разу не выдавили больше двух мячей на двоих.

Рынок на обмен точными ударами предложен за 1.63, обратный вариант доступен за 2.26.

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