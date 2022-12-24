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Сегодня, 11:15

«Зенит» Казань — «Белогорье»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

Прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Михаил Лабинский.
Фото Официальный сайт ВК «Зенит».
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24 декабря в Новом Уренгое состоится первый матч БЕТСИТИ финала Кубка России по волейболу, в котором казанский «Зенит» сразится с «Белогорьем». Игра начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что подавляющее преимущество будет на стороне «Зенита». На его победу можно поставить за 1.08, вероятность исхода — примерно 92%. Успех «Белогорья» доступен за 7.80 (8%).

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При ставке в 1000 рублей на триумф белгородцев выплата в случае их выхода в финал составит 7800 рублей, а чистая прибыль — 6800 рублей.

Эксперты предполагают, что номинальные хозяева победят с большим запасом: Ф1(-2.5) по сетам идет за 1.75.

Также можете взять фору по очкам: Ф1(-16.5) оценена в 1.93, Ф2(+16.5) в таком случае — 1.87.

Выберите один из вариантов для ставки на количество очков в игре:

  • тотал больше 139.5 балла доступен за 1.90, ТМ 139.5 — тоже за 1.90;

  • ТБ 149.5 — за 2.15, ТМ 149.5 — за 1.65.

Есть возможность сделать ставку на индивидуальные показатели игроков. Например, на ТБ 14.5 очка Максима Михайлова за 1.85 или на ТБ 12.5 балла Павла Тетюхина за те же 1.85.

Кто подаст первый эйс в матче? «Зенит» — 1.60, «Белогорье» — 2.19.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» Казань — «Белогорье»

«Зенит» победил «Белогорье» восемь раз в последних десяти матчах, а крайняя игра получилась для казанцев чуть ли не самой легкой за все время — они выиграли с разницей в 26 очков. Та встреча состоялась чуть больше месяца назад. С тех пор «Зенит» выиграл шесть матчей, отдав всего одну партию, — команда находится в безумной форме.

Учитывая, что на кону стоит выход в финал Кубка России, коллектив Алексея Вербова сделает все возможное, чтобы нейтрализовать соперника как можно убедительнее.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-15.5) очка за 1.72.

Волейбол
Прогнозы на спорт
ВК Белогорье
ВК Зенит (Казань)
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