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«Зенит» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 24 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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24 сентября «Локомотив» приедет в Санкт-Петербург в гости к «Зениту». Встреча девятого тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Владимира Москалева. Прямая трансляция стартует на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.47, вероятность такого итога — примерно 65%. Ничья доступна за 4.90 (20%), триумф «Локомотива» — за 6.80 (15%).

В последней игре, которая прошла на «Газпром Арене», петербуржцы разгромили железнодорожников (5:0). Тотал больше 2.5 мяча на воскресную разборку идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.

Обмен результативными ударами оценен за 1.78, обратный вариант — за 2.13. Соперники огорчили друг друга в трех недавних встречах из четырех.

В двух предыдущих матчах парни Сергея Семака отличились по три раза: против «Рубина» (3:0) в РПЛ и с «Ахматом» (3:3, пен. 4:2) в Кубке России. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5 гола дали за 2.55.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовятся дать жару в дерби. Сака, Эдегор и Сон выяснят, кто забьет больше

Викторию Клаудиньо и компании с форой (-1.5) можно сыграть за 2.25. Если верите, что красно-зеленые навяжут фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2 (+1.5) за 1.71.

Наиболее вероятный счет противостояния, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Финиш встречи с таким итогом представлен с котировкой 7.00.

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