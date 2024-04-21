21 апреля «Зенит» встретит «Оренбург» в 25-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч! Премьер», matchtv.ru и сайте компании Winline. Эфир стартует в 16.10 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев. На успех парней Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.20 (18%), триумф гостей — за 9.60 (9%).

«Оренбург» не проиграл «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что удачная серия команды Давида Деограсии продолжится? Тогда возьмите Х2 за 3.37.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Оренбург»

При родных фанатах сине-бело-голубые победили в пяти из семи матчей в РПЛ и дважды сыграли вничью. При этом четыре последние домашние встречи питерцы завершили всухую. А «Оренбург» они обыграли семь раз из девяти. Но гости тоже не так просты: в пяти предыдущих выездах в чемпионате из семи «горожане» пропустили не больше одного мяча. Триумф «Зенита» вряд ли будет разгромным.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.08.

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