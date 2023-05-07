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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» 7 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Александр Соболев.
Фото Global Look Press
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7 мая состоится центральный матч не только 26-го тура РПЛ, но и всего чемпионата — «Зенит» на «Газпром Арене» примет «Спартак». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Букмекерская компания ФОНБЕТ предположила, что «Зенит» без труда наберет три очка. На победу сине-бело-голубых выставлен коэффициент 1.48, вероятность исхода — приблизительно 67%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Спартака» — за 6.70 (13%).

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«Спартак» не проиграл «Зениту» два последних матча, правда, оба они состоялись в FONBET Кубке России. На то, что красно-белые снова не уступят, можно поставить за 2.65.

В четырех из пяти последних очных встреч в Санкт-Петербурге соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

Эксперты настолько уверены в превосходстве хозяев, что на два забитых ими мяча выставили коэффициент меньше, чем на один гол гостей — 1.52 против 1.55.

Обмен голами предложено взять за приятные 1.70. Если же вы считаете, что одна или обе команды не отличатся, тогда возьмите условие «обе забьют — нет» — за 2.17.

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Встреча «Зенита» и «Спартака» — еще и противостояние лидеров гонки бомбардиров РПЛ. На гол Малкома можно поставить за 2.00, на результативный удар Промеса — за 2.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — 7.50;

  • 1:0 и 2:1 — за 8.50.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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