Слишком много факторов в пользу грозненцев.

29 сентября в третьем туре группового этапа Кубка России «Ростов» сыграет с «Ахматом». Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 14.55 мск. Обслужит игру Алексей Амелин из Тулы.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Ростов» 29 сентября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданно считают «Ростов» абсолютным аутсайдером встречи. На победу команды Валерия Карпина в основное время можно поставить с коэффициентом 3.50, это приблизительно 27% вероятности исхода. Ничья доступна за чуть меньшие 3.40 (28%), а успех «Ахмата» — за 2.20 (45%).

Считаете, что южане как минимум не проиграют? Этот вариант идет за 1.72.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.13, ТМ 2.5 — 1.77.

«Ахмат» обменялся голами с соперниками в восьми последних матчах во всех турнирах. На то, что и ближайшая игра получится обоюдно результативной, коэффициент — 1.90. Такой же и на обратный исход.

Игры в Грозном часто получаются горячими, поэтому можно ждать как пенальти, так и удаления. 11-метровый доступен за 2.50, красная карточка — за 3.50.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом превосходстве «Ахмата»:

ничья 1:1 идет за 6.20;

успех хозяев 1:0 — за 6.70;

0:1 — за 8.60.

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз и анализ матча Кубка России 29 сентября 2022 года

«Ростов» — единственная команда РПЛ, которая в этом сезоне еще ни разу не проиграла: шесть побед и четыре ничьи в чемпионате плюс два успеха в Кубке. Показатели удивительные, если учитывать, что южане уже сыграли с большинством топов, такими как ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (дважды). Безусловно, коллектив Валерия Карпина берет свои очки благодаря отлично продуманной и реализованной командной игре. Плюс не подводят лидеры — Полоз, Уткин и Комличенко тащат ростовчан почти в каждом матче.

Но с «Ахматом», скорее всего, придется обойтись без них. Во-первых, Карпин не использовал этих троих в основе даже в первых двух матчах турнира — за всех отдувался Егор Голенков, который забил аж четыре мяча. Во-вторых, Уткин и Комличенко на прошлой неделе играли в составе сборной России — им наверняка потребуется отдых, поэтому не факт, что они даже попадут в заявку.

Опять же многое будет зависеть от Голенкова и остальных, но проблема в том, что они готовились с помощниками Карпина, а не с ним самим. Тренер пока отъезжал в сборную и вернется в клуб всего за пару дней до игры с «Ахматом». Наверняка в стане южан в связи с этом будет много суматохи. В общем, случится чудо, если «Ростов» победит в ближайшей игре и даже забьет много: ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00, ИТМ2 (1.5) — за 1.39.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Ростов»

Если вы еще сомневаетесь в преимуществе «Ахмата», то вот дополнительная статистика. «Ростов» в этом сезоне провел всего четыре матча на выезде, но в каждом не выглядел сильно убедительно: дважды сыграл вничью (с «Динамо» и «Локо»), а еще добился двух побед. «Нижний Новгород» был обыгран со счетом 4:3. Пропустить три мяча от команды из нижней части таблицы — такой себе результат. А еще все наверняка помнят скандальный матч с «Торпедо» — москвичей ростовчане победили только благодаря трижды перебитому в добавленное время пенальти.

Не стоит забывать, что дома у «Ахмата» легко не бывает никому — очки здесь в этом сезоне потеряли и «Зенит», и «Спартак». Так что ростовчанам с полуторным составом будет очень тяжело рассчитывать на положительный исход.

Рекомендуемая ставка: победа «Ахмата» в матче (с учетом серии пенальти) за 1.69.