«Зенит» засушил «Ахмат» в домашней игре Кубка России. На выезде петербуржцы снова не испытают проблем

Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
20 сентября «Зенит» приедет в гости к «Ахмату» в четвертом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитра Романа Галимова. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.12, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф грозненцев — за 3.40 (29%).
В первом круге группового этапа Кубка России команда Сергея Семака без проблем разобралась с «Ахматом» на «Газпром Арене» (2:0). Верите, что дома бело-зеленые как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 1.76.
Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93. В выходные коллектив Мирослава Ромащенко разошелся «миром» с «Краснодаром» (1:1) на своем поле. Сине-бело-голубые в восьмом туре РПЛ разгромили «Рубин» (3:0) на выезде.
Обмен голами предлагают взять за 1.74, обратный вариант — за 2.11. Петербуржцы не пропустили в двух встречах Кубка России из трех.
Хозяева «Ахмат-Арены» не смогли огорчить «Зенит» в двух последних домашних поединках (0:0 и 0:2). Рынок на то, что грозненцы снова не забьют действующим чемпионам России, оценили в 2.85.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Этот счет представили за 5.80.
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Сине-бело-голубые — больше не лидеры квартета C. Хотя начиналось все более чем отлично: «Зенит» дома прихлопнул «Ахмат» (2:0), на выезде — «Крылья Советов» (1:0) и был единственным клубом нынешнего розыгрыша Кубка России, который не пропустил еще ни разу. После двух туров петербуржцы делили первую строчку с «Балтикой», но поражение в очной разборке в Калининграде (0:1) отбросило Клаудиньо и компанию на второе место.
Сухой проигрыш команде Сергея Семака стал для грозненцев не единственным — в следующем поединке группового этапа они на своем поле влетели «Балтике» с тем же счетом. А вот вторая подряд кубковая встреча на «Ахмат-Арене» получилась для хозяев куда более успешной — коллектив Мирослава Ромащенко расправился с «Крыльями Советов» (3:1). Победа над «Зенитом» вернет бело-зеленым шансы на выход в плей-офф.
Правда, одолеть питерцев будет непросто: в двух предыдущих домашних свиданиях «Ахмат» не огорчил сине-бело-голубых ни разу. На финише РПЛ-2021/22 хозяева уступили (0:2), а на старте следующей кампании добились лишь нулевой ничьей.
Последний тур чемпионата России показал, что все подозрения в новом игровом кризисе «Зенита» абсолютно лишены оснований. Перед международным перерывом парни Семака не только всухую капитулировали перед «Балтикой», но и разделили очки с ЦСКА (1:1) лишь благодаря мячу Дугласа Сантоса за две минуты до финального свистка. Но в первом же матче после паузы на сборные петербуржцы разгромили «Рубин» (3:0) в Казани. Вильсон Изидор дебютировал в сине-бело-голубой футболке с гола уже на восьмой минуте, а во втором тайме Вендел выдал два ассиста всего за четыре минуты: на 54-й отличился Матео Кассьерра, а на 59-й — Клаудиньо.
Грозненцы за четыре дня до кубкового столкновения с «Зенитом» дома разошлись «миром» с «Краснодаром» (1:1) — Иван Олейников открыл счет уже на третьей минуте, но через 35 минут Кади его сравнял. Этот результат продлил беспроигрышную серию «Ахмата» до пяти встреч во всех соревнованиях.
После рокировки Сергея Ташуева на Мирослава Ромащенко бело-зеленые встрепенулись: три победы и две ничьих при девяти забитых и только двух пропущенных мячах. Но «Зенит» не позволит атаке грозненцев разгуляться: петербуржцы не пропустили в двух поединках Кубка из трех, сухим разгромом закончился и непростой выезд сине-бело-голубых в Казань в предыдущем туре РПЛ. Плюс «Ахмат» не огорчил действующих чемпионов России уже в двух прошлых домашних встречах — в погоне за первым местом в группе C парни Семака способны сдержать нападение хозяев и в третий раз кряду.
Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не забьет за 2.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -