«Зенит» засушил «Ахмат» в домашней игре Кубка России. На выезде петербуржцы снова не испытают проблем

Грозненцы не огорчили сине-бело-голубых в двух домашних встречах подряд.

20 сентября «Зенит» приедет в гости к «Ахмату» в четвертом туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени. Соперников рассудит бригада арбитра Романа Галимова. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» 20 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.12, вероятность такого исхода — примерно 44%. Ничья доступна за 3.65 (27%), триумф грозненцев — за 3.40 (29%).

В первом круге группового этапа Кубка России команда Сергея Семака без проблем разобралась с «Ахматом» на «Газпром Арене» (2:0). Верите, что дома бело-зеленые как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 1.76.

Тотал больше 2.5 мяча дали с котировкой 1.91, ТМ 2.5 — за 1.93. В выходные коллектив Мирослава Ромащенко разошелся «миром» с «Краснодаром» (1:1) на своем поле. Сине-бело-голубые в восьмом туре РПЛ разгромили «Рубин» (3:0) на выезде.

Обмен голами предлагают взять за 1.74, обратный вариант — за 2.11. Петербуржцы не пропустили в двух встречах Кубка России из трех.

Хозяева «Ахмат-Арены» не смогли огорчить «Зенит» в двух последних домашних поединках (0:0 и 0:2). Рынок на то, что грозненцы снова не забьют действующим чемпионам России, оценили в 2.85.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Этот счет представили за 5.80.

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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 20 сентября 2023 года

Сине-бело-голубые — больше не лидеры квартета C. Хотя начиналось все более чем отлично: «Зенит» дома прихлопнул «Ахмат» (2:0), на выезде — «Крылья Советов» (1:0) и был единственным клубом нынешнего розыгрыша Кубка России, который не пропустил еще ни разу. После двух туров петербуржцы делили первую строчку с «Балтикой», но поражение в очной разборке в Калининграде (0:1) отбросило Клаудиньо и компанию на второе место.

Сухой проигрыш команде Сергея Семака стал для грозненцев не единственным — в следующем поединке группового этапа они на своем поле влетели «Балтике» с тем же счетом. А вот вторая подряд кубковая встреча на «Ахмат-Арене» получилась для хозяев куда более успешной — коллектив Мирослава Ромащенко расправился с «Крыльями Советов» (3:1). Победа над «Зенитом» вернет бело-зеленым шансы на выход в плей-офф.

Правда, одолеть питерцев будет непросто: в двух предыдущих домашних свиданиях «Ахмат» не огорчил сине-бело-голубых ни разу. На финише РПЛ-2021/22 хозяева уступили (0:2), а на старте следующей кампании добились лишь нулевой ничьей.

Последний тур чемпионата России показал, что все подозрения в новом игровом кризисе «Зенита» абсолютно лишены оснований. Перед международным перерывом парни Семака не только всухую капитулировали перед «Балтикой», но и разделили очки с ЦСКА (1:1) лишь благодаря мячу Дугласа Сантоса за две минуты до финального свистка. Но в первом же матче после паузы на сборные петербуржцы разгромили «Рубин» (3:0) в Казани. Вильсон Изидор дебютировал в сине-бело-голубой футболке с гола уже на восьмой минуте, а во втором тайме Вендел выдал два ассиста всего за четыре минуты: на 54-й отличился Матео Кассьерра, а на 59-й — Клаудиньо.

Грозненцы за четыре дня до кубкового столкновения с «Зенитом» дома разошлись «миром» с «Краснодаром» (1:1) — Иван Олейников открыл счет уже на третьей минуте, но через 35 минут Кади его сравнял. Этот результат продлил беспроигрышную серию «Ахмата» до пяти встреч во всех соревнованиях.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

После рокировки Сергея Ташуева на Мирослава Ромащенко бело-зеленые встрепенулись: три победы и две ничьих при девяти забитых и только двух пропущенных мячах. Но «Зенит» не позволит атаке грозненцев разгуляться: петербуржцы не пропустили в двух поединках Кубка из трех, сухим разгромом закончился и непростой выезд сине-бело-голубых в Казань в предыдущем туре РПЛ. Плюс «Ахмат» не огорчил действующих чемпионов России уже в двух прошлых домашних встречах — в погоне за первым местом в группе C парни Семака способны сдержать нападение хозяев и в третий раз кряду.

Рекомендуемая ставка: «Ахмат» не забьет за 2.85.

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