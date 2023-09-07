Бам Бам может осложнить подъем Александра.

Ранним утром 10 сентября в Австралии пройдет турнир UFC 293. Ивент состоится в Сиднее на «Qudos Bank Arena», ориентировочно мейнкард начнется около 5.00 по московскому времени. В главном поединке вечера столкнутся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд, в соглавном — русский файтер Александр Волков и австралиец Тай Туйваса. Прямую трансляцию мероприятия с 1.30 мск покажет телеканал «Матч! Боец», с 5.00 мск — «Матч ТВ», прямой эфир ведет онлайн-сервис UFC Fight Pass.

Александр Волков

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Драго однозначным фаворитом: на его триумф предложен коэффициент 1.38, что составляет примерно 70% вероятности. При этом в рейтинге тяжеловесов Александр находится на одну строчку ниже Туйвасы (седьмой и шестой соответственно).

34-летний россиянин после поражения Тому Аспиналлу в марте 2022-го оформил две досрочные победы подряд — дважды в первом раунде вырубил Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова. Оба входят в топ-15 тяжелого дивизиона, правда, расположились заметно ниже россиянина. Тай находится на шестой позиции рейтинга: выигрыш в поединке с ним поднимет Волкова как минимум на одну строчку и вернет его в гонку за титул — серию из трех успехов над бойцами из топ-15 нельзя проигнорировать.

Александр — серьезный ударник. При этом россиянин, в отличие от части тяжеловесов, не полагается исключительно на тяжелые панчи гигантскими кулаками. Волков разносторонен: владеет боксом, кикбоксингом и каратэ. Он активно использует ноги, которые при росте 201 сантиметр становятся очень опасными.

Преимущество в технике понимает и сам Драго. «Тай — приятный парень, как боец он опасен, у него тяжелые удары. Но думаю, у меня будет преимущество. Я техничнее и лучше во всем. Нацелен на быстрый финиш: может, первый или второй раунд», — поделился Александр.

Неудивительно, что россиянин вновь рассчитывает на быстрое окончание: две последние схватки он закончил в первом раунде, а всего за карьеру оформил 17 финишей в первой пятиминутке. За 14 поединков в UFC Драго в шести боях победил нокаутом либо техническим нокаутом.

Тай Туйваса

Австралиец считается андердогом: на его победу доступна котировка 3.15 (29%). К сражению с Волковым он подошел после двух поражений, которые откинули Тая из чемпионской гонки. С Туйвасой разобрались текущие первый и второй номера дивизиона — Сирил Ган и Сергей Павлович. Причем в обоих случаях он проиграл досрочно, а россиянин вообще потушил соперника за 55 секунд.

До серии из двух поражений Туйваса ворвался в число претендентов на пояс. Австралиец вырубил пять оппонентов подряд, причем трижды в первом раунде, дважды — во втором. Среди жертв Тая были серьезные бойцы: Грег Харди, Стефан Стрюве и Дерик Льюис.

Бам Бам — один из сильнейших панчеров UFC. Из 15 побед в профессиональных ММА 14 Туйваса оформил нокаутами, 12 — в первом раунде. В основном австралиец полагается на взрывоопасные кулаки. Кроме техники бокса обычно он использует только лоу-кики и изредка подключает колени. В техническом плане он действительно менее оснащен, но его удары все равно невероятно опасны.

«Когда Волков собранный, голодный и злой, он очень круто выступает. Считаю, что сейчас Волков как раз отлично настроен. Думаю, что у Туйвасы мало шансов, если только Волков совершит какую-то ошибку. Но Саша сейчас в такой форме и состоянии, что он не должен допустить ошибку. В этом поединке отдаю предпочтение Волкову. Он во всех аспектах лучше и сильнее Туйвасы», — подтвердил преимущество Волкова экс-боец UFC Алексей Олейник.

Возможна ли ничья?

Ничью можно взять за 58.0 (1%). Но ни в карьере Волкова, ни в карьере Туйвасы ни один бой не закончился «мирно», хотя на двоих они провели уже 65 поединков.

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