Последние три встречи команд закончились сухими победами «Астаны».

24 июня лидер чемпионата Казахстана «Астана» в матче 13-го тура схлестнется с идущим в зоне вылета «Каспием». Игра пройдет на «Астана-Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В России не покажут прямую трансляцию поединка.

Коэффициенты букмекеров на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий» 24 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу желто-синих можно с коэффициентом 1.34, что составляет около 72% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 8.50 (10%), даже ничья идет за меньшие 4.82 (18%).

«Каспий» не проиграл всего в трех из девяти встреч с «Астаной». А в текущем сезоне «моряки» в принципе показывают плохие результаты и после 12 матчей идут в зоне вылета. Все равно верите в гостей? Поставить на непоражение команды из Актау можно за 3.03.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 идут за 5.56;

• 1:0 — за 5.97;

• разгром 3:0 — за 7.75.

Аналитики считают, что игра может получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 1.98. Последние столкновения соперников действительно получались яркими — в прошлом сезоне «Астана» дважды громила оппонента (3:0 и 4:0).

Рынок на обмен точными ударами оценен в 2.15, обратный вариант «обе забьют — нет» идет за 1.65.

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«Астана» — «Каспий»: прогноз и анализ матча премьер-лиги 24 июня 2023 года

Соперники находятся на разных концах турнирной таблицы: желто-синие сражаются за чемпионство и пока лидируют в чемпионате, «моряки» идут 12-ми и занимают место в зоне вылета. Правда, от спасительной 11-й строчки «Каспий» отстает всего на один пункт.

Коллектив из Актау — удобный соперник для «Астаны». Команды провели друг с другом девять матчей во всех турнирах, шесть из которых закончились в пользу клуба из столицы Казахстана. Причем три последние встречи закончились сухими победами желто-синих. «Каспий» же за всю историю противостояния всего раз оказался сильнее — в 2020-м выжал победу (2:1) в гостях, дело было в чемпионате.

«Моряки» провалили старт сезона — проиграли в пяти первых турах, но в последнее время выглядели неплохо. Только в прошлом поединке прервалась серия из шести игр без поражений, в которой «Каспий» вырвал ничьи даже с идущими на третьей и четвертой строчках «Актобе» и «Кызыл-Жаром».

«Каспий» остается одной из самых пропускающих команд чемпионата — за 12 матчей «моряки» вытащили из своих ворот 20 мячей. Больше только у «Аксу» с последнего места (24). Правда, «Астана» испытывает проблемы с голами — в последних шести турах чемпионата лишь однажды оформила больше одного взятия ворот.

Прогноз и ставка на матч премьер-лиги «Астана» — «Каспий»

Последние три встречи команд во всех турнирах завершились сухими победами «Астаны». Всего же в пяти из девяти очных поединков соперников отличалась только одна из сторон. Сейчас и желто-синие, и «моряки» не демонстрируют высокую результативность: столичный клуб лишь однажды в последних шести турах забил больше одного мяча, «Каспий» показа точно такую же статистику.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.65.

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