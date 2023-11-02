«Балтика» практически не проигрывает дома. Игнашевич снова сдержит Сергеева и Кассьерру

Калининградцы в этом сезоне уже обыграли «Зенит».

«Зенит» в 14-м туре РПЛ сойдется с одним из аутсайдеров чемпионата — «Балтикой». Игра пройдет 4 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде, начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Балтика» — «Зенит» 4 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на команду Сергея Семака можно с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш подопечных Сергея Игнашевича оценен в 4.68 (20%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 3.93 (25%).

«Балтика» в этом сезоне дома обыграла сине-бело-голубых в Кубке России (1:0). Рынок на непоражение калининградцев предложен за 2.12.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отразили превосходство петербуржцев:

• 1:1 — за 6.80;

• победа «Зенита» 1:0 — за 7.20;

• 2:0 — за 7.75.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.88, ТМ 2.5— за 1.97.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.

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«Балтика» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 4 ноября 2023 года

После двух подряд поражений в 9-м и 10-м турах РПЛ гости выдали серию из пяти побед с общим счетом 10:3. В одном из этих матчей петербуржцы одолели «Балтику» в Кубке России (2:1). Та встреча оказалась вторым очным поединком команд в этом сезоне: первый, проходивший в Калининграде, закончился в пользу хозяев (1:0).

«Зенит» подобрался к 14-му туру в ранге одного из самых результативных клубов РПЛ: петербуржцы наколотили 27 мячей (столько же у «Крыльев Советов»), в среднем это примерно 2,1 меткого выстрела за 90 минут. Лучший страйкер лиги на текущий момент — форвард действующих чемпионов Матео Кассьерра с 10 голами. Также в отличной форме его партнер по нападению Иван Сергеев, у которого 9+3 во всех соревнованиях (у колумбийца 11+5).

«Балтика» находится в зоне вылета: с 11 баллами расположилась на предпоследней строчке, но отставание от идущих выше «Оренбурга» и «Ахмата» составляет всего одно очко. При этом калининградцы великолепно действуют дома — в девяти встречах во всех турнирах на «Ростех Арене» допустили всего два поражения. Также все баллы в РПЛ коллектив Игнашевича заработал на родном стадионе — даже сыграл вничью с лидирующим «Краснодаром» (2:2).

Хозяева в последних четырех поединках во всех соревнованиях уступили всего один раз, победив дважды. Во вторник «Балтика» выдала самую результативную игру в сезоне (против «Ахмата» в Кубке) — забила четыре мяча.

Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Зенит»

Команды в этом сезоне дважды встречались в Кубке России и обменялись домашними победами. Предстоящий поединок пройдет в Калининграде, где «Балтика» чувствовала себя уверенно не только против «Зенита», но и практически со всеми соперниками. Аутсайдер РПЛ на родной арене потерпел всего два поражения за девять матчей во всех турнирах. Вдобавок даже в выездной кубковой игре подопечные Игнашевича лишь минимально уступили действующему чемпиону (1:2). Все располагает к тому, что калининградцы смогут продлить тренд на положительные результаты на «Ростех Арене».

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) — за 1.64.

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