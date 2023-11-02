Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:15
4 ноября в АПЛ состоится матч между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Встреча между палачом манчестерских команд и вице-чемпионом прошлого сезона состоится на арене «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Арсенал» небольшим фаворитом предстоящего матча, хотя он для канониров будет гостевым. Их победу можно взять за 2.57, что примерно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.37 (26%), успех «Ньюкасла» — за 2.82 (35%).
За последний месяц «сороки» победили «МЮ», «Сити» и «ПСЖ», а также сыграли вничью с «Миланом». На то, что они не уступят лондонцам, котировка — 1.55.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.88.
Обмен голами предложено взять за 1.74, вариант «обе забьют — нет» — за 2.10.
«Ньюкасл» не забил в девяти из 10 последних матчей против «Арсенала». На то, что это произойдет снова, коэффициент — 3.28.
Эксперты предполагают, что автором одного из голов станет нападающий хозяев Каллум Уилсон. Котировка на это — 2.65.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.11.
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На неделе перед очной встречей команды провели матчи в 1/8 финала Кубка английской лиги, но показали противоположные результаты. «Ньюкасл» блеснул очередной сенсацией — выбил из турнира «Манчестер Юнайтед», нанеся ему поражение со счетом 3:0. Для «сорок» это была вторая яркая победа подряд, ведь на предыдущей стадии они одолели «Манчестер Сити» (1:0). Таким образом парни Эдди Хау в очередной раз доказали, что с ними нужно считаться: осенью их жертвами, помимо манкунианцев, стал «ПСЖ» (4:1), а «Милан» в ЛЧ набрал лишь одно очко (0:0).
«Арсенал», напротив, удивил со знаком минус. Лондонцы в дерби схлестнулись с «Вест Хэмом» и потерпели второе поражение в сезоне (первое — от «Ланса» в ЛЧ). Микель Артета оставил на скамейке почти всех лидеров и допустил ошибку — Мартинелли, Сака и Эдегор появились на поле только при счете 0:3 и не сумели оформить камбэк (итог — 1:3). «Канониры» не дошли даже до четвертьфинала турнира, в котором могли рассчитывать на победу, особенно на фоне вылета команд из Манчестера.
Оправдать поражение в Кубке лиги будет проще в случае триумфа над «Ньюкаслом». «Арсенал» продолжает преследование «Тоттенхэма» и параллельно пытается сбросить с пяток «Сити», поэтому успехи в АПЛ ценятся значительно больше, чем в других внутренних турнирах. В чемпионате «канониры» выиграли семь матчей из 10 и трижды сыграли вничью. Помимо солидных результатов, команда Артеты выделяется броской разницей забитых и пропущенных мячей — 23:8 (+15). Правда, в этом «сороки» вообще не отстают — у них тоже +15 благодаря 26 забитым мячам и 11 пропущенным.
Казалось бы, для находящегося на скорости «Ньюкасла» домашний матч против «Арсенала» — отличный шанс набрать очки, но смущают два момента. Во-первых, у хозяев очень много недоступных игроков: Хау не может рассчитывать на Майли, Андерсона, Барнса, Ботмана, Исака (!), Мерфи и Тонали, а также, возможно, на Таргетта. У лондонцев не сыграют Тимбер, Смит-Роу, Парти и Габи Жезус.
К этим бедам стоит добавить ужасную статистику «сорок» против «канониров»: они проиграли им семь из 10 последних матчей при двух ничьих, забив на этом отрезке всего два мяча (причем оба случились в одной победной встрече). А вот пропустили они неприлично много — 18.
Хотя «Ньюкасл» не был в оптимальном составе, это не помешало ему трижды забить «МЮ». Таким образом, «сороки» отличились в восьми из девяти предыдущих встреч и не поразили лишь ворота «Боруссии». Впрочем, кто смотрел ту встречу или хотя бы обзор, знает, как хороша команда Хау была в атаке.
«Арсенал» ни разу не покинул поле без гола в этом сезоне, хотя большинство игр провел без Жезуса. У лондонцев отличная обойма исполнителей в атаке, которые способны справиться с любой обороной. Тем более слегка помятой, как у «Ньюкасла».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.74.
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