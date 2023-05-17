Прогнозы на спорт
17 мая, 09:15
18 мая пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы, в одном из них сойдутся «Байер» и «Рома». В первой встрече римляне оформили минимальную победу (1:0). Игра на стадионе «Бай Арена» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «фармацевтов» в основное время можно с коэффициентом 2.09, это примерно 47% вероятности. Триумф гостей предложен с котировкой 3.77 (25%), «мирный» результат идет за 3.42 (28%).
«Рома» окажется в финале даже в случае ничьей. А еврокубковый опыт у команды точно есть — в прошлом сезоне «джаллоросси» выиграли Лигу конференций. Рынок на непоражение римлян доступен за 1.78.
Букмекеры считают, что у коллектива Жозе Моуринью лучшие шансы на проход в решающий матч, — на это дан коэффициент 1.49. Выход «Байера» в битву за трофей оценен в 2.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.23;
• победа «Байера» 1:0 — за 6.85;
• «мировые» 0:0 — за 7.15.
Первая игра получилась не слишком захватывающей: соперники на двоих нанесли лишь пять ударов в створ и ограничились одним забитым мячом. Вряд ли предстоящий поединок будет сильно отличаться. На это же намекают и котировки: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.20, ТБ 2.5 — за 1.72.
Вероятность того, что оппоненты обменяются результативными попаданиями, оценена в 1.95. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.86.
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Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Победа над «Байером» в первом полуфинале — единственная для римлян в последних шести встречах во всех турнирах. Грустная серия в чемпионате откинула банду Моуринью от борьбы за Лигу чемпионов — отставание от топ-4 серии А за три тура до конца составляет уже шесть очков. Кажется, последний шанс «Ромы» попасть в главный еврокубок — взять Лигу Европы.
«Байер» очень бодро стартовал в 2023-м: с февраля по март выдал 14-матчевую серию без поражений и заполз в топ-6 бундеслиги. Правда, «фармацевты» уже вылетели оттуда: после отрезка из четырех игр без побед во всех соревнованиях оказались седьмыми в чемпионате и аутсайдерами полуфинального противостояния в Лиге Европы.
Главный тренер немцев легендарный Хаби Алонсо все равно верит в домашний успех. «Мы недовольны результатом и не удовлетворены. Не хотели уступать. Теперь мы должны выиграть. Места ошибкам нет. Мы должны сохранять сосредоточенность», — заключил коуч.
Уверенность баска не подкосили даже травмы важных футболистов прямо перед ответкой с «Ромой». Не сыграют основные центральный защитник Одилон Коссуну и хавбек Роберт Андрих. Также до сих пор не восстановился страйкер Патрик Шик.
У «Ромы» почти нет свежих потерь: в лазарете остаются те же игроки, которые не помогли римлянам в первой встрече, — Пауло Дибала, Рик Карсдорп, Мараш Кумбулла и Диего Льоренте. От повреждения оправился только Стефан Эль-Шаарави.
Соперники по полуфиналу переживают непростой период: римляне одержали одну победу в шести последних матчах во всех турнирах, «фармацевты» — две в прошедших восьми встречах. Также обе команды из-за травм лишились нескольких важных исполнителей. В таких условиях большое значение будет иметь опыт, в этом преимущество у «Ромы».
Жозе Моуринью куда более прожженный тренер, чем Хаби Алонсо. А «джаллоросси» искушеннее «Байера» и в последние годы регулярно заходят в поздние стадии еврокубков. В прошлом сезоне «Рома» выиграла Лигу конференций, в сезоне-2020/21 доходила до полуфинала Лиги Европы, а в сезоне-2017/18 — до 1/2 финала Лиги чемпионов.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет» за 1.78.
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