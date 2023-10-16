Неймара и всю Бразилию окутали скандалы. Без Каземиро справиться с Уругваем будет сложнее

В третьем туре пентакампеоны уже потеряли очки.

18 октября сборные Уругвая и Бразилии схлестнутся в четвертом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Монтевидео на стадионе «Сентенарио». Стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 2.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Уругвай — Бразилия 18 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе гостей: поставить на парней Фернандо Диниза можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 48% вероятности результата. Выигрыш Уругвая оценили в 3.97 (25%). Ничью — в 3.68 (27%).

В квалификации ЧМ-2022 небесно-голубые дважды влетели бразильцам (0:2 и 1:4). Верите, что теперь коллектив Марсело Бьельсы не уступит? Опция 1Х доступна за 1.91.

Специалисты сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.78.

Рынок на обмен точными попаданиями дали за 1.91, обратный вариант представлен за 1.88.

В первом туре отборочного цикла Неймар отметился дублем в ворота Боливии, но в двух следующих встречах промолчал. Меткий выстрел форварда «Аль-Хиляля» можно взять за 2.50.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, 1:1. На него предложили котировку 6.40.

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Уругвай — Бразилия: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 18 октября 2023 года

Пентакампеоны стартовали в отборочном цикле с уверенной победы над Боливией (5:1). Но дальше начались сложности. Перу дожали только благодаря результативному кивку головой Маркиньоса на 90-й минуте, а вот на Венесуэле лимит везения исчерпался. Причем за желто-зеленых снова отличился защитник — на этот раз Габриэл. Но за пять минут до финального свистка Эдуард Бельо сравнял счет и прервал едва начавшуюся триумфальную серию Фернандо Диниза во главе национальной команды.

Атака бразильцев молчит уже две встречи подряд, зато неплохо собирает вокруг себя скандалы. Сначала в неприятный инцидент угодил Неймар — один из болельщиков запустил в форварда «Аль-Хиляля» попкорном, когда тот уходил с поля. Причем ведро прилетело прямо в голову, и это сильно взбесило капитана пентакампеонов. Ней попросил зрителя засунуть эту самую емкость себе в одно место и проявить уважение. А чуть позже опубликовал в соцсетях гневный пост, где назвал фаната необразованным и предложил ему потренироваться и выйти на поле вместо него, если он так недоволен.

Не прошло и двух дней, как громыхнула другая сомнительная история. Согласно инсайду журналиста Матеуса Балди, накануне игры с Венесуэлой Неймар, Винисиус и Ришарлисон зависали на вечеринке с девушками. В качестве доказательств пока есть лишь аудиозапись из WhatsApp, но репортер также прикрепил фото замеченных с футболистами спутниц. Ней был с Ребекой Рибейро, Вини — с Летисией Согиро, а Риш — с Ритой Лопес. Все дамы являются инфлюенсерами в соцсетях.

Негативный фон в медиа дополняется потерями: Каземиро и Данило досрочно закончили поединок с Венесуэлой из-за травм. Опорник «МЮ» получил ушиб голеностопа, у защитника «Ювентуса» возникли проблемы с задней мышцей левого бедра.

Уругвай начал квалификацию с домашнего успеха против Чили (3:1), но на выезде смотрелся не так уверенно — уступил Эквадору (1:2) и с трудом спасся от поражения Колумбии (2:2). Возможно, фактор родного поля снова сыграет за коллектив Марсело Бьельсы, хотя история противостояния намекает на трудности. «Чарруас» не побеждали Бразилию с июня 2001 года (1:0). После этого добились лишь пяти ничьих, последняя из которых случилась в марте 2016-го (2:2).

Прогноз и ставка на матч Уругвай — Бразилия

В XXI веке небесно-голубые, может, и не слишком удачно играли с пентакампеонами, зато регулярно огорчали соперника — за пять предыдущих официальных поединков не сделали этого лишь однажды. В нынешнем отборочном цикле уругвайцы обменялись голами во всех трех турах, плюс Бразилия ослаблена травмами Каземиро и Данило. Без них Дарвину Нуьесу, Феде Вальверде и остальным будет куда проще вскрыть ворота Эдерсона.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.91.

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