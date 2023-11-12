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Сегодня, 15:25

«Челси» готовится попасть под каток: у «Сити» пять побед подряд, у Холанна — семь голов в этих матчах

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Норвежец и его команда в шикарной форме.

12 ноября в центральном матче 12-го тура чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне стартует в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Энтони Тэйлора. В России игра показана не будет.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ больше верят в действующего чемпиона. Победа «Манчестер Сити» оценена коэффициентом 1.68, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Челси» — за 5.50 (16%).

Если лондонцам удастся остановить действующего чемпиона, сыграет 1Х за 2.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.97. В семи из восьми последних матчей с участием «Сити» прошел «верх».

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Шикарный коэффициент на то, что «Челси» забьет хотя бы один мяч, — 1.62. Если же соперники обменяются результативными атаками, сыграет пари за 1.85.

Два и более гола в исполнении гостей доступны за 1.73, а один и менее — за 2.10.

Хотя бы одно попадание мяча в штангу или перекладину увеличит ставку в 2.37 раза.

Высока вероятность, что Эрлин Холанн отличится в 12-й раз в сезоне. Она оценена котировкой 1.85.

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«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 12 ноября 2023 года

Всего два года назад «Челси» и «Манчестер Сити» бились в финале Лиги чемпионов, и тогда это противостояние было действительно ярким и равным. Лондонцы победили 1:0 благодаря голу Хавертца и навлекли на себя проклятие — тот успех стал для них последним перед чередой неудач в очных матчах с «горожанами». Команда Гвардиолы выиграла шесть предыдущих встреч с общим счетом 10:0.

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Удивительный факт: Эрлин Холанн принял участие в половине из этих игр, но до сих пор ни разу не поразил ворота синих. Кажется, предстоящая битва — лучшая возможность начать результативную серию. В пяти последних матчах во всех турнирах норвежец забил семь мячей, а «Сити» победил в каждом из них, в том числе разгромил «МЮ» (3:0).

«Челси» в последнем туре по счету легко победил «Тоттенхэм» — на тот момент лидера АПЛ (4:1). Но на самом деле этот матч никак нельзя занести коллективу Почеттино в актив, потому что решающий мяч синие забили при игре 11 против девяти. До этого «шпоры» уверенно сдерживали соперника, а в равных составах выглядели даже лучше него.

Этот выигрыш позволил «Челси» прервать серию из двух неудач в АПЛ — в конце октября они сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграли «Брентфорду» (0:2). В общей сложности на счету лондонцев теперь четыре победы в чемпионате при трех ничьих и четырех поражениях. Десятое место отражает проблемность команды.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

«Сити» ярок в атаке: в пяти последних матчах забил 17 мячей и отличался не менее двух раз за 90 минут. А в чемпионате на счету Холанна и компании уже 28 голов, что является лучшим показателем турнира. В гостевых встречах статистика почти не провисает.

«Челси» же никак не может вылезти из ямы. Лондонцы с трудом побеждают вне зависимости от уровня соперников. В восьми из 11 встреч они пропустили как минимум один мяч, но против «Сити» эта статистика точно должна подскочить.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.73.

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