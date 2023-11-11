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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Клиент ФОНБЕТ взял победу «Боруссии» над «Ньюкаслом» в ЛЧ и выиграл 1 150 000 рублей экспрессом из пяти событий

Юлиан Брандт празднует гол в ворота «Ньюкасла».
Фото Global Look Press
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Дортмундцы набрали шесть очков в противостоянии с англичанами.

В минувшие вторник и среду в Европе состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи, как и прежде, привлекли повышенное внимание фанатов футбола и любителей ставок — один из них даже заработал на них очень солидную сумму. Клиент ФОНБЕТ выбрал пять игр турнира и объединил их в экспресс с общим коэффициентом 23.08. Сумма ставки составила 50 000 рублей, а выплата после «доезда» — 1 154 000 рублей.

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Купон выглядит следующим образом:

  • «Боруссия Д» — «Ньюкасл», П1 за 2.50 (итог: 2:0);

  • «Порту» — «Антверпен», «Порту» забьет в обоих таймах за 1.98 (2:0);

  • «Лацио» — «Фейеноорд», П1 за 2.60 (1:0);

  • «Црвена Звезда» — «Лейпциг», «Црвена» забьет за 1.48 (1:2);

  • «Милан» — «ПСЖ», «ПСЖ» забьет за 1.22 (2:1).

Итоговый коэффициент: 2.50 х 1.98 х 2.60 х 1.48 х 1.22 = 23.08.

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«Лацио» и «Боруссия» не сплоховали, хотя было тяжело

Из пяти выбранных вариантов вопросов не вызывали, пожалуй, только два. «ПСЖ» в домашнем матче трижды поразил ворота «Милана», поэтому в Италии должен был как минимум раз огорчить соперника. Так и получилось, причем единственный гол парижан был оформлен очень быстро — Шкринияр отличился уже на девятой минуте. Также высока вера была в то, что «Порту» забьет в обоих таймах противостояния с «Антверпеном» — в третьем туре «драконы» четыре раза прошили соперника. Дома стоило рассчитывать на похожий результат.

«Црвена Звезда» была приличным аутсайдером матча против «Лейпцига», но снова дала немецкому клубу бой. Как и в предыдущей игре, сербская команда забила свой мяч — правда, ждать его пришлось аж до 81-й минуты.

Безусловно, самые крупные коэффициенты были сопряжены с наибольшим риском. Но если «Боруссия» обыграла «Ньюкасл» в гостях и дома могла рассчитывать на похожий результат, то «Лацио» предыдущую встречу с «Фейеноордом» провалил (1:3). Предпосылок к тому, что римляне победят дома, было немного. Однако они сотворили своего рода сенсацию: единственный мяч первым и последним ударом в створ ворот соперника забил Чиро Имммобиле. Голландский клуб, в свою очередь, 12 раз атаковал ворота Ивана Проведеля и трижды попал в рамку, но это не привело к положительным последствиям.

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Что касается игры в Дортмунде, то «Ньюкасл» показал довольно пассивный футбол, который не мог измениться ввиду большого количества травм в составе команды Эдди Хау. Единственный опасный для ставки эпизод случился на 56-й минуте: Жоэлинтон открыл под навес с фланга и должен был поразить ворота, но из выгоднейшей позиции пробил мимо правой стойки. А позднее Юлиан Брандт установил окончательный победный счет для немцев (2:0).

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