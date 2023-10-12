Дания готовит месть Казахстану за сенсационное поражение в Астане. Но «ястребы» пока ни разу не проиграли в гостях

Команда Магомеда Адиева проводит выдающуюся кампанию.

14 октября в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана приедет в гости к Дании. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Дания — Казахстан 14 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу «алой гвардии» можно с коэффициентом 1.12, что составляет примерно 85% вероятности. Выигрыш гостей оценен гигантской котировкой 23.00 (4%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 8.75 (11%).

В нынешнем отборочном цикле коллектив Магомеда Адиева еще не терял очки на выезде: добыли две виктории из двух. Считаете, что Казахстан как минимум не уступит в Копенгагене? Опция Х2 ждет вас за 6.36.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, обратный вариант — за 2.49. В первом круге «ястребы» одолели сборную Дании в Астане (3:2).

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.74, «обе забьют — нет» дан за 1.42. В четырех последних матчах с участием казахов отличалась только одна команда.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу триумфа парней Каспера Юльманна с сухим счетом:

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

Дания — Казахстан: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 14 октября 2023 года

В текущем отборе «алая гвардия» проиграла лишь однажды, зато эта единственная неудача стала одним из главных сюрпризов цикла. Во втором туре коллектив Каспера Юльманна приехал на «Астана Арену» и за 10 минут до перерыва спокойно вел с разницей в два гола благодаря дублю Расмуса Хейлунна. Но во втором тайме «ястребы» буквально заклевали фаворита и вонзили в ворота Каспера Шмейхеля трешку всего за 15 минут.

Для Казахстана победа оказалась первой в истории противостояния с Данией: ранее соперники встречались в квалификации ЧМ-2006 и ЧМ-2018 и скандинавы были сильнее во всех четырех разборках с общим счетом 12:3. Парни Магомеда Адиева не просто подарили сенсацию, а заявили о претензиях на одну из путевок в финальную часть Евро-2024. За четыре тура до финиша шансы на это не потеряны: «ястребы» делят третье место с Финляндией, уступая ей лишь по дополнительным показателям. В активе обеих сборных по 12 очков, но казахи влетели в очном поединке (0:1).

Отставание от лидеров группы H — ничтожное. Словения и Дания набрали по 13 баллов, имеют идентичные показатели почти во всем, но команда Матьяжа Кека забила на один мяч больше, поэтому формально идет выше.

Прогноз и ставка на матч Дания — Казахстан

После лихой перестрелки на «Астана Арене» обе сборные выступали сдержанно: скандинавы с минимальным счетом (1:0) одолели Северную Ирландию и Финляндию, а между этим поделили очки со Словенией (1:1). Коллектив Каспера Юльманна покуражился лишь против Сан-Марино (4:0).

«Ястребы» тоже не заметили аутсайдера (3:0), но затем не феерили: две виктории над североирландцами (1:0) и поражение финнам с обратным результатом. Турнирный расклад вынуждает соперников осторожничать и в очной встрече — цена ошибки слишком высока.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.00 (если случится ровно три гола, то будет возврат).

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки