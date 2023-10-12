Дания готовит месть Казахстану за сенсационное поражение в Астане. Но «ястребы» пока ни разу не проиграли в гостях

Прогнозы на спорт
Сегодня, 09:15
14 октября в седьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана приедет в гости к Дании. Встреча состоится на стадионе «Паркен» в Копенгагене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» с 21.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на победу «алой гвардии» можно с коэффициентом 1.12, что составляет примерно 85% вероятности. Выигрыш гостей оценен гигантской котировкой 23.00 (4%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 8.75 (11%).
В нынешнем отборочном цикле коллектив Магомеда Адиева еще не терял очки на выезде: добыли две виктории из двух. Считаете, что Казахстан как минимум не уступит в Копенгагене? Опция Х2 ждет вас за 6.36.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.50, обратный вариант — за 2.49. В первом круге «ястребы» одолели сборную Дании в Астане (3:2).
Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.74, «обе забьют — нет» дан за 1.42. В четырех последних матчах с участием казахов отличалась только одна команда.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу триумфа парней Каспера Юльманна с сухим счетом:
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В текущем отборе «алая гвардия» проиграла лишь однажды, зато эта единственная неудача стала одним из главных сюрпризов цикла. Во втором туре коллектив Каспера Юльманна приехал на «Астана Арену» и за 10 минут до перерыва спокойно вел с разницей в два гола благодаря дублю Расмуса Хейлунна. Но во втором тайме «ястребы» буквально заклевали фаворита и вонзили в ворота Каспера Шмейхеля трешку всего за 15 минут.
Для Казахстана победа оказалась первой в истории противостояния с Данией: ранее соперники встречались в квалификации ЧМ-2006 и ЧМ-2018 и скандинавы были сильнее во всех четырех разборках с общим счетом 12:3. Парни Магомеда Адиева не просто подарили сенсацию, а заявили о претензиях на одну из путевок в финальную часть Евро-2024. За четыре тура до финиша шансы на это не потеряны: «ястребы» делят третье место с Финляндией, уступая ей лишь по дополнительным показателям. В активе обеих сборных по 12 очков, но казахи влетели в очном поединке (0:1).
Отставание от лидеров группы H — ничтожное. Словения и Дания набрали по 13 баллов, имеют идентичные показатели почти во всем, но команда Матьяжа Кека забила на один мяч больше, поэтому формально идет выше.
После лихой перестрелки на «Астана Арене» обе сборные выступали сдержанно: скандинавы с минимальным счетом (1:0) одолели Северную Ирландию и Финляндию, а между этим поделили очки со Словенией (1:1). Коллектив Каспера Юльманна покуражился лишь против Сан-Марино (4:0).
«Ястребы» тоже не заметили аутсайдера (3:0), но затем не феерили: две виктории над североирландцами (1:0) и поражение финнам с обратным результатом. Турнирный расклад вынуждает соперников осторожничать и в очной встрече — цена ошибки слишком высока.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.00 (если случится ровно три гола, то будет возврат).
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