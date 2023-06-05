Сибиряки проиграли три из четырех поединков с воронежцами.

7 июня в первом стыковом матче за место в РПЛ «Енисей» примет «Факел». Встреча состоится на «Арене Енисей» и начнется в 15.00 по московскому времени. Арбитр поединка будет определен позднее. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на стыковой матч РПЛ «Енисей» — «Факел» 7 июня 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet нарекла фаворитом гостей. На победу воронежцев можно поставить с коэффициентом 2.11, что составляет приблизительно 46% вероятности. Ничья дана за 3.27 (29%), триумф хозяев — за 3.77 (25%).

Последнее свидание соперников состоялось в марте 2022-го — в первой лиге. Оно завершилось в пользу «Енисея» (2:1). Но до этого «Факел» выиграл четыре матча подряд. Викторию гостей по итогам стыков оценили в 1.32. Повышение красноярцев доступно за 3.36.

За три предыдущих поединка команды наколотили друг другу 11 голов. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Только одна из шести последних встреч «Факела» завершилась обменом результативными ударами. Опция «обе забьют» идет за 1.97, обратный рынок — за 1.83.

Наиболее вероятный отрезок времени, когда случится взятие ворот — с 76-й по 90-ю минуты. На точный выстрел одного из коллективов в это окно можно сыграть за 2.08.

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«Енисей» — «Факел»: прогноз и анализ стыкового матча РПЛ 7 июня 2023 года

Воронежцы мощно финишировали в РПЛ, победив в четырех из шести последних туров. «Факел» уступил лишь «Зениту» с «Локомотивом» и обыграл прямых конкурентов за место в премьер-лиге — «Крылья Советов» (2:1) и «Пари НН» (1:0). А еще были повержены более статусные «Ростов» (2:0) и «Динамо» (2:0) — причем обе виктории случились в гостях.

Вероятно, финал сезона получился намного живее остальной части чемпионата благодаря Вадиму Евсееву. Новый тренер возглавил «Факел» за пять туров до конца и едва не сохранил место в РПЛ.

В целом воронежцы далеко не самый слабый коллектив чемпионата России. Они забили 36 мячей — во второй половине таблицы больше только у «Динамо» (49) и «Сочи» (37). А пропустили 48 раз — тоже третье место в догоняющей восьмерке премьер-лиги. Проблема в том, что «Факел» — самая компромиссная команда страны. Она сыграла вничью 12 матчей из 30 — больше всех остальных в чемпионате.

«Факел» и «Енисей» семь лет подряд противостояли друг другу в первой лиге. За это время они провели 12 официальных поединков. В семи из них победил красноярский клуб, в четырех — воронежский. Правда, в последних четырех схватках «Енисей» вырвал лишь одну викторию и проиграл три раза.

В сезоне-2022/23 первой лиги красноярцы финишировали на четвертом месте. Как и «Факел», парни Вадима Гаранина очень часто делили очки с соперниками — в 15 из 34 встреч. Больше «мирных» исходов только у «Акрона» (16).

Кстати, у сибирского коллектива тоже произошла тренерская перестановка по ходу сезона: в январе Гаранин вернулся на скамейку «Красноярска», неудачно отработав полсезона в «Сочи». При нем уступили в двух матчах против пяти в первой половине сезона. Но и выиграли всего четырежды — остальные восемь поединков «Енисей» свел вничью.

Зато лучший бомбардир команды Никита Глушков (девять мячей) в последнее время набрал форму и забил в трех встречах кряду. Чего не скажешь о его конкуренте из «Факела» Георгии Гонгадзе, который тоже отличился девять раз за сезон, но молчит с конца апреля.

Прогноз и ставка на матч «Енисей» — «Факел»

Красноярцы в этом сезоне выступили не слишком эффективно и эффектно. Они заняли четвертое место, но при этом разница голов команды Гаранина (плюс восемь) в разы меньше, чем у конкурентов — «Рубина» (+26), «Балтики» (+26) и «Алании» (+21). «Енисей» слишком часто расходился вничью и много пропускал. При родных трибунах красноярцы действовали намного лучше: уступили всего раз и пропустили 13 мячей — меньше всех в первой пятерке.

«Факел» пришел в себя после назначения Евсеева. Воронежцы обыгрывали и прямых конкурентов в борьбе за выживание, и топов вроде «Динамо» и «Ростова», причем всухую. История последних матчей тоже на стороне гостей — они одолели «Енисей» в трех из четырех недавних встреч. Но в гостях «Факел» играл неуверенно: победил лишь два раза и забил 14 мячей — только у трех клубов ситуация хуже.

«Енисей» хорошо обороняется дома, «Факел» — средне атакует на выезде и наверняка захочет решить все дома в ответном поединке. Стоит ожидать вязкий футбол без риска от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.71.

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