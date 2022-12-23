Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года

Новоуренгойцы уже трижды победили клуб из Новосибирска в этом году.

24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года

«Локомотив» — убедительный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять за 1.32, вероятность исхода — примерно 75%. Триумф «Факела» доступен за 3.40 (25%).

Наиболее вероятный точный счет — 3-0 в пользу «Локо» за 3.00. 3-1 идет за 3.30, 3-2 — за 5.00.

Можете подстраховать хозяев с помощью форы по очкам: Ф1(+8.5) оценена в 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.

Сколько очков разыграют команды? Тотал больше 179.5 доступен за 1.90, ТМ 179.5 — тоже за 1.90.

На три и более партии в матче коэффициент — 1.50, на четыре и более — 3.50.

Можете испытать удачу и выбрать вариант «Кто выиграет первое очко эйсом»: «Факел» — 2.00, «Локо» — 1.72.

«Факел» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

«Локомотиву» откровенно повезло при жеребьевке полуфиналов — вместо «Зенита» или «Белогорья» нижегородцам достался слабейший представитель четверки, «Факел». Хозяин финального этапа сейчас находится в ужасной форме: команда Романа Яковлева проиграла семь из восьми последних матчей, пять — всухую.

«Локомотив» также был среди недавних соперников «Факела». Клубы встретились 7 декабря и провели на площадке все пять партий — «железнодорожники» победили 19:17 в решающей. С той даты «Локо» провел еще три матча и все выиграл. А вообще победная серия клуба из Новосибирска насчитывает уже восемь встреч.

Несмотря на существенную разницу в результатах команд в последние недели, в целом «Факел» довольно успешно противостоит «Локомотиву»: выиграл шесть из десяти последних очных матчей и три из четырех в этом году. 0-3 на этом отрезке новоуренгойцы проиграли только однажды — то есть в девяти других встречах взяли как минимум одну партию.

На то, что матч не завершится разгромом и команды сыграют ровно четыре партии, котировка — 2.50. На пять партий — 3.50.

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России

«Факел», может, и не в лучшем состоянии, но готов побороться за финал. «Локомотив» — соперник в целом проходимый, да и фактор домашней площадки недооценивать не стоит. Под рев местных болельщиков новоуренгойцы сделают все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом.

Статистика личных встреч между командами подсказывает, что «Факел» будет близок к тому, чтобы взять даже не одну партию. Вряд ли кто-то удивится, если команды снова затащат друг друга в пятый сет.

Рекомендуемая ставка: победа «Факела» с форой (+1.5) по партиям за 2.20.