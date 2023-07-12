ФОНБЕТ — титульный партнер ФК «Черноморец»

Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Черноморец».

Согласно условиям контракта, логотипы ФОНБЕТ будут нанесены на игровую форму ФК «Черноморец». Беттинг-партнер клуба получит права на размещение брендинга на всех домашних матчах новороссийского клуба в рамках чемпионата первой лиги и FONBET Кубка России.

Кроме того, ФОНБЕТ и ФК «Черноморец» проведут ряд промомероприятий и акций для болельщиков клуба, направленных на повышение популярности новороссийского клуба.

Сергей Анохин, генеральный директор БК ФОНБЕТ:

«Новороссийск — город с богатой историей, подаривший нашей стране множество талантливых игроков, среди которых выделяются братья Владимир и Виталий Бут, Роман Орещук, Денис Попов и многие другие. Мы очень рады стать партнером ФК «Черноморец» и надеемся, что наше сотрудничество с клубом окажется длительным и плодотворным, и на юге будет выступать еще одна самобытная, узнаваемая и талантливая команда».

Валентин Климко, генеральный директор ФК «Черноморец» Новороссийск:

«Для нашего клуба это хороший спонсор федерального уровня, с которым почетно быть в партнерских отношениях.

ФОНБЕТ является титульным партнером Кубка России по футболу — самого интересного соревнования в нашей стране. И он стал таким благодаря высококлассным специалистам в области спортивного маркетинга и рекламы.

Кроме того, ФОНБЕТ — надежный партнер, который зарекомендовал себя в работе с такими солидными клубами, как московские ЦСКА и «Локомотив», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Для нас очень почетно оказаться в такой солидной компании клубов-партнеров, и надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным".