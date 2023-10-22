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Сегодня, 13:15

Самая молодая команда ЛЧ едет на ужин к Лаутаро. Аргентинец забил уже 12 мячей и опережает даже Холанна

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ред Булл Зальцбург» 24 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
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Нападающие «Интера» находятся в отличной форме.

24 октября «Интер» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Ред Булл Зальцбург». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 19.45 по московскому времени. Рассудит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск.

Лига чемпионов. Группа D
24 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Зальцбург

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ред Булл Зальцбург» 24 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 9.50 (10%), даже на ничью котировка заметно ниже — 5.76 (16%).

Даже рынок на непоражение австрийцев предложен за серьезные 3.58. При этом после двух туров «Зальцбург» отстает от «нерадзурри» всего на одно очко.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают солидное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.49;

• 1:0 — за 7.50;

• 3:0 — за 8.00.

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Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Правда, за два первых тура соперники выжали всего по два забитых мяча.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 2.03, вариант «обе забьют — нет» — за 1.79.

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«Интер» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

«Нерадзурри» после двух туров набрали четыре очка и расположились на второй строчке — «Реал Сосьедад» опережает их по дополнительным показателям. В первом туре коллектив Симоне Индзаги встретился как раз с испанцами и с трудом вырвал ничью (1:1), а во втором игровом дне аккуратно переиграл «Бенфику» (1:0). Но в целом по сезону «Интер» выглядит солидно: за 11 матчей во всех турнирах уступил лишь однажды и одержал восемь побед.

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«Зальцбург» стартовал с победы над «Бенфикой» (2:0), но в прошлом туре без шансов уступил «Реал Сосьедаду» (0:2). С тремя очками «красные быки» находятся в одном балле от лидеров группы D. Но от австрийцев вряд ли кто-то ждет борьбу за плей-офф — они привезли с запасом самую молодую команду группового этапа ЛЧ (средний возраст — 21,6 лет). Например, результативным действиями против «Бенфики» отметились 20-летний Роко Шимич (1+1) и 19-летний Оскар Глоч (гол).

«Зальцбург» подошел ко встрече с «Интером» не в лучшей форме: после поражения «Сосьедаду» провел две игры в чемпионате, в которых ни разу не победил, — сыграл вничью с «Клагенфуртом» (2:2) и уступил «ЛАСК» (0:1), после чего съехал с первой строчки бундеслиги. Также в команде хватает травмированных — на «Джузеппе Меацца» вряд ли выйдут сразу шесть футболистов.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Ред Булл Зальцбург»

Хозяева вряд ли испытают проблемы: они подошли к матчу после разгрома «Торино» в чемпионате (3:0), а всего оформили восемь побед в 11 играх во всех турнирах, уступив лишь однажды. Фантастическую форму набрал капитан «Интера» Лаутаро Мартинес — форвард оформил 12+2 во всех соревнованиях, а в ЛЧ забил один из двух мячей «нерадзурри». Благодаря такой высокой результативности он опережает даже невероятного Эрлинга Холанна. Также хорошо выглядит Маркус Тюрам, у него 4+7 по системе «гол+пас».

«Зальцбург» же из-за травм лишился нападающих Секу Койта и Фернандо, который вообще практически не играл в этом сезоне, а также четырех игроков обороны. К тому же команда находится не в лучшем состоянии, не побеждая уже на протяжении трех игр, в двух из которых она уступила.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.

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