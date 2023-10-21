«Ак Барс» не испугается прогресса ЦСКА. Шипачев и Радулов повторят результативность прошлого матча

1 сентября казанцы победили 5:2.

22 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ столкнутся гранды Восточной и Западной конференций — «Ак Барс» и ЦСКА. Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 22 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не определили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что составляет практически 39% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.60 (37%), котировка на «мирный» результат — 3.80 (24%).

Победа казанцев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.87, этот рынок на ЦСКА идет за 1.92.

Команды уже встречались в этом сезоне — 1 сентября «Ак Барс» на выезде разгромил армейцев (5:2), отомстив за прошлогоднее поражение в финале Кубка Гагарина. Поставить на то, что ЦСКА как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.52.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.87, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1) — за 3.15, Ф2(+1) — за 1.35.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.94, обратный вариант доступен за 1.86.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 22 октября 2023 года

Армейцы подошли к матчу сразу после победы над экс-лидером Западной конференции «Локомотивом» (3:0), который съехал на вторую строчку как раз после встречи с ЦСКА. Команда Сергея Федорова набрала неплохой ход и после провального старта сезона постепенно исправляет ситуацию — сейчас она уже пятая на «Западе». А прямо перед «Ак Барсом» москвичи одержали две сухие победы подряд с общим счетом 10:0.

Казанцы идут вторыми в Восточной конференции, но провели всего 19 матчей — благодаря этому могут легко съесть разницу в три балла от «Металлурга» (у него 22 игры). Хозяева предстоящей встречи, в отличие от ЦСКА, подкатили к игре после поражения: «Ак Барс» уступил впервые с 3 октября — в овертайме поддался «Сибири» (2:3). До этого парни Зинэтулы Билялетдинова шли на серии из пяти побед.

Москвичи и казанцы — одни из лучших в лиге по игре у чужих ворот. ЦСКА за 20 игр настрелял 64 гола — больше только у трех команд КХЛ, а в среднем за матч армейцы отличаются 3.20 раза. «Ак Барс» за 19 встреч оформил 62 взятия ворот и по количеству заброшенных шайб в среднем за три периода даже немного превзошел москвичей (3.26).

В топ-7 бомбардиров регулярки входят сразу два игрока казанцев — Вадим Шипачев и Александр Радулов. Оба набрали по 20 баллов (9+11 и 7+13). Самый результативный в составе ЦСКА — Константин Окулов: у него 16 голевых действий (2+14).

Прогноз и ставка на матч «Ак Барс» — ЦСКА

Команды обладают одними из лучших атак в КХЛ: входят в топ-6 лиги по общему количеству заброшенных шайб и в топ-4 по среднему показателю голов за матч. Друг с другом они также нередко играют результативно: в шести из последних 10 очных встреч отличались минимум пять раз за три периода, притом что семь из этих поединков прошли в финале Кубка Гагарина, где обычно клубы осторожничают. А единственная встреча «Ак Барса» и ЦСКА в этом сезоне закончилась разгромной победой хозяев (5:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.94.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки