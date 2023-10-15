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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Клиент PARI поставил более 800 000 рублей на победу BB Team над 9Pandas на The International 2023

9Pandas.
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15 октября на The International 2023 по Dota 2 пройдут заключительные стыковые матчи. В одном из них зрителей ждет СНГ-дерби — 9Pandas против BB Team. Победитель встречи получит слот в верхней сетке плей-офф, а проигравший отправится в нижнюю сетку. Поединок в формате best-of-3 стартует в 23.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на воскресную игру.

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Аналитики считают фаворитом BB Team. Поставить на успех ростера Ивана Pure Москаленко можно по коэффициенту 1.44. Котировки на победу BB Team со счетом 2:0 составляют 2.30.

Шансы 9Pandas добиться победы букмекеры оценили коэффициентом 2.80. Котировка на 9Pandas с форой по картам (+1.5) составляет 1.55, а с форой (-1.5) — 5.30.

BB Team заняла второе место в группе B — коллектив выиграл три матча, уступив только Team Liquid. Мидер ростера Данил gpK~ Скутин сейчас занимает первое место в списке лучших игроков турнира по среднему KDA.

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9Pandas стали третьими в группе А — в активе коллектива Solo победа, поражение и две ничьих. Команда удивила фанатов необычными заготовками, например «пятеркой» Enigma и мидовым Arc Warden. За последние три месяца 9Pandas четыре раза встречались с BetBoom Team и дважды победили.

Клиенты PARI согласны с раскладами перед игрой и считают фаворитом BB Team. На победу этой команды приходится 96% от общего оборота ставок на исход встречи.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 822 245 рублей на победу BB Team по коэффициенту 1.44. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 361 787 рублей.

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The International 2023 по Dota проходит с 12 по 29 октября в Сиэтле, США. Четыре команды уже покинули чемпионат после группового этапа. Стадия плей-офф стартует 20 октября.

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