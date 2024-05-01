Клиенты букмекера уверены в победе «ПСЖ» над «Боруссией» в 1/2 финала ЛЧ

1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» примет «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится в Дортмунде и начнется в 22.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

В день игры букмекеры считают силы команд практически равными. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Котировки на успех «Боруссии» в линии составляют 2.90 (около 34%), а ничья идет за 3.70 (приблизительно 26%).

Вместе с тем, по оценкам аналитиков, у «ПСЖ» более предпочтительные шансы на успех по итогам двух встреч. Вероятность выхода французского клуба в финал Лиги чемпионов оценивается коэффициентом 1.45 (приблизительно 66% вероятности). Котировки на проход «Боруссии» в решающую стадию турнира составляют 2.75 (примерно 34%).

Клиенты букмекера считают «ПСЖ» фаворитом сегодняшней игры и всего противостояния. На победу парижан приходится 82% от общего оборота ставок на исход игры в Дортмунде, еще 11% распределены в пользу успеха «Боруссии» и 7% сделано на ничью. В обороте ставок на исход противостояния зафиксировано соотношение 96% на 4% в пользу чемпиона Франции.

Аналитики ждут результативный футбол от команд Эдина Терзича и Луиса Энрике. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.55. При меньшей результативности (не более двух мячей на двоих) сыграет ставка за 2.45. Вероятность обмена голами котируется за 1.45. Противоположный вариант доступен за 2.80. Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.50.

Клиентам также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в матче между «Боруссией» и «ПСЖ». Эксперты ожидают забитых мячей от лучшего бомбардира парижан Килиана Мбаппе. Спрогнозировать гол чемпиона мира 2018 года можно по коэффициенту 1.90. Если забьет форвард хозяев Никлас Фюллькруг, сыграет пари за 2.80.

Самая крупная ставка на матч в Дортмунде — 200 000 рублей. Клиент букмекера собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на то, что обе команды забьют и пробьют ТБ 2.5 за 1.75. Общий коэффициент экспресса — 4.31.

«Боруссия» лишь раз выигрывала Лигу чемпионов (в 1997 году), «ПСЖ» не был победителем этого турнира никогда. Команды провели между собой четыре матча в ЛЧ. В сезоне-2019/20 «ПСЖ» прошел «Боруссию» в 1/8 финала (1:2, 2:0). В нынешнем сезоне французы набрали с немцами четыре очка на групповой стадии (2:0, 1:1), но при этом в плей-офф с первого места вышла «Боруссия». Парижане уже выиграли чемпионат Франции и могут сосредоточиться на Лиге чемпионов, тогда как дортмундский клуб — лишь пятый в бундеслиге.

Из всех полуфиналистов Лиги чемпионов главным претендентом на итоговую победу в турнире считается «Реал», сыгравший в первом полуфинале с «Баварией» вничью 2:2. Шансы испанцев завоевать престижный трофей оцениваются в линии коэффициентом 2.15. Сделать ставку на «ПСЖ» можно за 3.50, на «Баварию» — за 4.50, а на дортмундскую «Боруссию» — за 12.0.