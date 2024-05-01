В первом круге соперники забили пять мячей на двоих.

2 мая пройдет отложенный матч 26-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом». Лондонские команды сыграют на стадионе «Стэмфорд Бридж», арбитр Роберт Джонс даст стартовый свисток в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 2 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ полагают, что у хозяев чуть больше шансов на успех: победа синих предложена с котировкой 2.15, это примерно 45% вероятности. Выигрыш «шпор» можно взять за 2.90 (33%), коэффициент на ничью — 4.10 (22%).

Вероятность непоражения подопечных Ангелоса Постекоглу оценена в 1.70.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.67, Ф2(0) — за 2.20;

• Ф1(-1) — за 2.75, Ф2(+1) — за 1.45.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.80, ТМ 3.5 — за 2.00.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.32, обратная опция представлена с котировкой 3.35.

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«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 2 мая 2024 года

Обе команды подошли к дерби не в лучшем состоянии: хозяева не побеждали на протяжении трех игр во всех турнирах (два поражения), гости же уступили в двух последних турах, пропустив в них семь мячей. Правда, лондонские клубы встречались с серьезными соперниками: «Челси» рубился с «Ман Сити» (0:1), «Арсеналом» (0:5) и «Астон Виллой» (2:2), «Тоттенхэм» — с «Ньюкаслом» (0:4) и с теми же «канонирами» (2:3).

Неудачные результаты снизили перспективы «шпор» на попадание в топ-4 — семиочковое отставание от «Астон Виллы» не перекроют даже два матча в запасе. При этом коллектив Постекоглу точно остается одним из самых ярких в чемпионате. В играх «Тоттенхэма» в среднем влетает 3,6 гола с обеих сторон, у коллектива 67 забитых и 52 пропущенных. Временами «шпоры» действительно разочаровывают в обороне: в начале сезона выглядели неплохо, но в последних 16 турах АПЛ у них лишь один сухарь, а весной получают в среднем 1,75 мяча за 90 минут.

Игры «Челси» тоже нередко получаются веселыми, а сама команда напрочь лишена стабильности: в 33-м туре уничтожила «Эвертон» (6:0), а всего через неделю сама влетела «Арсеналу» (0:5). Подобные результаты сопутствуют синим весь сезон, что вылилось в нынешнюю девятую строчку и крайне мутные шансы на еврокубки. Подопечные Маурисио Почеттино все еще могут зацепиться за Лигу конференций и даже Лигу Европы, но для этого необходимо штамповать победы и ждать неудач конкурентов.

У «аристократов» тоже есть серьезные проблемы в обороне: топ-уровень стабильно демонстрирует только 39-летний Тьяго Силва, который уже объявил об уходе из клуба по окончании сезона. В семи из последних восьми туров синие огорчили минимум дважды, а всего пропустили за этот отрезок 18 мячей (2,25 в среднем за 90 минут). В атаке «Челси» спасается благодаря гениальному Коулу Палмеру — 21-летний англичанин оформил уже 23+13 во всех турнирах и даже борется за звание лучшего бомбардира АПЛ (20).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Челси» — «Тоттенхэм»

Синие традиционно имеют целый отряд травмированных. Весь сезон недоступны Уэсли Фофана и Ромео Лавиа. Также давно лечатся Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Леви Колвилл, Лесли Угочукву и Бен Чилуэлл. Не так давно на больничный отправились Мало Гюсто и Карни Чуквуэмека. Энцо Фернандес и Рахим Стерлинг приступили к тренировкам — неизвестно, выйдут ли они в предстоящем матче.

У «Тоттенхэма» тоже хватает имен в лазарете: Фрэйзер Форстер, Дестини Удоджи, Оливер Скипп, Райан Сессеньон и Манор Соломон. Из всех них к игрокам основного состава относится только Удоджи, поэтому потери некритичны.

«Челси» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

В первом круге парни Почеттино неожиданно разгромили соперника (4:1). «Челси» в принципе удачно играет против «шпор» — в последних 15 матчах во всех турнирах потерпел лишь два поражения при 10 победах. За всю историю противостояния превосходство тоже на стороне синих: в 178 встречах они были сильнее 77 раз, а уступили 55.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Тоттенхэм»

Вероятно, нас ждет очень яркий матч. ТБ 3.5 гола заходил в 11 из последних 12 игр «Челси» в АПЛ, у «Тоттенхэма» — в семи за этот же промежуток. Команды замыкают топ-7 самых результативных в чемпионате: хозяева отличаются в среднем 1,91 раза за 90 минут, гости — 2,03. Нередко они и получают в ответ: у синих 1,78 пропущенного в среднем за поединок чемпионата, у «шпор» — 1,58. Также встреча клубов в первом круге подарила целых пять мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.80.

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