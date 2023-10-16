Клиенты PARI верят в победу России над Кенией. Для африканцев это будет первый матч против сборной из Европы

16 октября сборная России сыграет с Кенией в товарищеском матче на территории отеля Titanic Mardan Sports Complex в Турции. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнее событие.

Букмекеры считают сборную России фаворитом игры. Поставить на победу российской национальной команды можно по коэффициенту 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 26%). Котировки на триумф кенийцев составляют 6.50 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе фаворита. На победу россиян приходится 90% от всего оборота ставок на исход игры.

Букмекеры не ждут от соперников результативной игры. Сделать ставку на то, что команды ограничатся максимум двумя голами, можно по коэффициенту 1.85. Если же коллективы Валерия Карпина и Энгина Фырата пробьют тотал больше 2.5, сыграет котировка 2.00. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.90. Наиболее вероятный вариант точного счета — 1:0 или 2:0 в пользу сборной России за 6.50.

Самая крупная ставка на предстоящую встречу — 200 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него пари на победу России за 1.65. Общий коэффициент экспресса — 4.39.

Перед встречей в Турции сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. С 2022 года команда проводит лишь товарищеские матчи. Их результаты — три победы, пять ничьих и одно поражение. В последней игре россияне превзошли Камерун со счетом 1:0 благодаря дебютному голу Федора Чалова за национальную команду.

Кения находится на 109-м месте в мировом рейтинге. Команда этой страны никогда не играла на чемпионатах мира и никогда не встречалась не только с Россией, но и в целом с соперниками из Европы. В ноябре кенийцы стартуют в квалификации ЧМ-2026, где сыграют в группе с Кот-д'Ивуаром, Габоном, Гамбией, Бурунди и Сейшельскими Островами.