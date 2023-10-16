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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Клиенты PARI верят в победу России над Кенией. Для африканцев это будет первый матч против сборной из Европы

Антон Миранчук.
Фото Getty Images
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16 октября сборная России сыграет с Кенией в товарищеском матче на территории отеля Titanic Mardan Sports Complex в Турции. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнее событие.

Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

Букмекеры считают сборную России фаворитом игры. Поставить на победу российской национальной команды можно по коэффициенту 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 26%). Котировки на триумф кенийцев составляют 6.50 (приблизительно 15%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе фаворита. На победу россиян приходится 90% от всего оборота ставок на исход игры.

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Букмекеры не ждут от соперников результативной игры. Сделать ставку на то, что команды ограничатся максимум двумя голами, можно по коэффициенту 1.85. Если же коллективы Валерия Карпина и Энгина Фырата пробьют тотал больше 2.5, сыграет котировка 2.00. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.90. Наиболее вероятный вариант точного счета — 1:0 или 2:0 в пользу сборной России за 6.50.

Самая крупная ставка на предстоящую встречу — 200 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из трех событий, включив в него пари на победу России за 1.65. Общий коэффициент экспресса — 4.39.

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Перед встречей в Турции сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. С 2022 года команда проводит лишь товарищеские матчи. Их результаты — три победы, пять ничьих и одно поражение. В последней игре россияне превзошли Камерун со счетом 1:0 благодаря дебютному голу Федора Чалова за национальную команду.

Кения находится на 109-м месте в мировом рейтинге. Команда этой страны никогда не играла на чемпионатах мира и никогда не встречалась не только с Россией, но и в целом с соперниками из Европы. В ноябре кенийцы стартуют в квалификации ЧМ-2026, где сыграют в группе с Кот-д'Ивуаром, Габоном, Гамбией, Бурунди и Сейшельскими Островами.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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