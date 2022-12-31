Харри забил один из мячей в очень тяжелом матче с «Брентфордом».

«Тоттенхэм» Антонио Конте откроет новый 2023 год матчем против «Астон Виллы». Игра одного из лидеров АПЛ состоится 1 января и начнется в 17.00 по московскому времени на арене «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток даст арбитр Джон Брукс. В России матч не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» 1 января 2023 года

«Тоттенхэм» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.70, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.20 (23%), успех «Астон Виллы» — за еще большие 5.00 (19%).

Бирмингемцы не проиграли «шпорам» всего один из пяти последних матчей. На то, что они не уступят в ближайшие выходные, котировка — 2.33.

Эксперты убеждены, что командам по силам пробить «верх» по голам: ТБ 2.5 оценен в 1.79, ТМ 2.5 — в 2.10.

Также высока вероятность обмена результативными ударами: «обе забьют» можно взять за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.

Кто выиграет гонку до двух голов? На «Тоттенхэм» принимаются ставки за 1.96, на «Астон Виллу» — за 4.80. На то, что ни одна команда не доберется до отметки, коэффициент — 2.80.

Наиболее вероятные результаты выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — 7.20;

победа хозяев 1:0 — 7.30;

успех «шпор» 2:0 или 2:1 — 7.90.

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«Тоттенхэму» крайне тяжело выдержать темп «Сити» и «Арсенала». В какой-то момент команда Антонио Конте шла бок о бок с «горожанами», но сейчас отставание составляет уже пять очков, причем у Пепа и компании есть игра в запасе. «Канониры» впереди вовсе на 10 баллов, а в потенциале — на 13 (тоже + матч).

Настроение «шпорам» в последнем туре испортил «Брентфорд». Середняк мало того, что отобрал очки (2:2), так еще и был близок к победе — вел 2:0 после часа игры. Спасли «Тоттенхэм» все те же люди — Харри Кейн и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. На счету нападающего сборной Англии после этого стало 13 голов, и он продолжает бессмысленную и беспощадную погоню за Эрлингом Холанном (20).

Поможет ли Кейн «шпорам» забить два и более мяча в игре с «Астон Виллой»? На ИТБ1 (1.5) коэффициент — 1.70, на ИТМ1 (1.5) — 2.15.

«Тоттенхэм» выступает в АПЛ довольно результативно: в 16 матчах на счету команды 33 гола (2.06 за игру), это третий показатель в лиге наряду с «Ливерпулем». Правда, и пропускают лондонцы предостаточно: в их ворота мяч влетел уже 23 раза (1.43). Хуже в топ-10 обороняются только «Брентфорд» и «Фулхэм».

У «Астон Виллы», которая зависла в середине таблицы, дела еще хуже: 25 пропущенных и всего 17 забитых. В гостях бирмингемцы поразили ворота соперников вообще только пять раз в восьми встречах и выиграли лишь одну из них — самую последнюю у «Брайтона» (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла»

Хотя «Астон Вилла» не блещет, это по-прежнему крепкий клуб, который треплет нервы разным командам: недавно «львы» побились с «Ливерпулем» (1:3), до перерыва на ЧМ обыграли в АПЛ «МЮ» (3:1) и с ним же закусились в Кубке лиги (2:4). Проблем с тем, чтобы забить топ-командам у «Виллы» нет.

«Тоттенхэм» в то же время очень много пропускает для коллектива из верхней половины таблицы. Команда Конте не уходила с поля «сухой» в последних девяти играх во всех турнирах. Пропустить она должна и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.