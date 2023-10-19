«Рамон Санчес Писхуан» станет местом первого свидания Рамоса и «Реала». Обидит ли Серхио бывшую?

За последний месяц андалусийцы выиграли всего раз.

20 августа мадридский «Реал» приедет в гости к «Севилье» в 10-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 19.30 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет встречу в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Севилья» — «Реал Мадрид» 21 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами: поставить на парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.88, это примерно 49% вероятности. Триумф андалусийцев оценили в 4.08 (25%). Ничья — за 3.88 (26%).

Победная серия мадридцев на «Рамон Санчес Писхуан» насчитывает четыре матча. Верите, что в этот раз «Севилья» как минимум не уступит? Опция 1Х ждет вас за 1.98.

Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.70, обратный вариант — за 2.21.

Соперники огорчили друг друга в пяти встречах подряд. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.65, «обе забьют — нет» дали за 2.25.

«Реал» не пропустил в трех турах ла лиги подряд. Очередной сухарь Кепы Аррисабалаги доступен за 2.94.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир чемпионата с восемью голами. На меткий выстрел англичанина в игре с красно-белыми предложили коэффициент 2.85.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Севилья» — «Реал Мадрид»: прогноз и анализ матча ла лиги 21 октября 2023 года

Парни Карло Анчелотти ярко ушли на международную паузу — растерзали «Осасуну» на «Сантьяго Бернабеу» (4:0). Джуд Беллингем оформил дубль из голов, Федерико Вальверде — из ассистов, а Кепа Аррисабалага не пропустил в третьем туре примеры кряду. До этого сливочные прихлопнули всухую не только середняка «Лас-Пальмас» (2:0), но и неожиданного лидера — «Жирону» (3:0). После чего возглавили таблицу сами.

Между разгромами «Жироны» и «Осасуны» уместилась победа над «Наполи» в Лиге чемпионов (3:2). Три очка в непростом выезде «Реалу» принесли очередной выдающийся перформанс Беллингема и гаубичный выстрел Вальверде. Мадридцы убрали главного конкурента в борьбе за первое место и утвердились в топе квартета. Всего за четыре игры после дерби с «Атлетико» (1:3) «бланкос» доказали, что фатальный провал на «Ванда Метрополитано» оказался досадной осечкой.

«Севилья» начала ла лигу с трех поражений — от «Валенсии» (1:2), «Алавеса» (3:4) и «Жироны» (1:2). Между этим парни Хосе Луиса Мендилибара упустили шанс завоевать Суперкубок УЕФА — обменялись голами с «Манчестер Сити» в основное время (1:1), но пенальти били хуже (4:5). После подписания Серхио Рамоса череда несчастий прекратилась: одолели «Лас-Пальмас» (1:0), в Лиге чемпионов стартовали с ничьей против «Ланса» (1:1), не забили «Осасуне» (0:0), но оторвались на «Альмерии» (5:1). Правда, на встречу с памплонцами защитник не попал даже в заявку, а за разгромом красно-белых наблюдал со скамейки запасных.

Зато три следующих поединка показали, что дело было точно не в Рамосе. Андалусийцы уступили «Барселоне», пропустив единственный мяч после автогола легенды. А затем не удержали победу над ПСВ в Эйндховене (2:2), хотя дважды выходили вперед. В этой игре Серхио привез пенальти и неудачно сыграл на стандарте, который привел ко второму взятию ворот. В матче с «Райо Вальекано» защитник на поле не вышел, но взять три очка нервионцам это не помогло (2:2).

Лишь 2 победы в 11 матчах во всех турнирах — это звучало как приговор Мендилибару, и на следующий день после ничьей с «пчелами» клуб объявил об отставке главного тренера. Вместо него «Севилью» подхватил Диего Алонсо — 48-летний коуч никогда не работал в Европе и ранее возглавлял сборную Уругвая, которую покинул после невыхода из группы на ЧМ-2022.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Реал Мадрид»

Сливочные ударно провели отрезок перед международным перерывом: три виктории в ла лиге с общим счетом 9:0 плюс успех в лигочемпионской битве с «Наполи» (3:2). В атаке мадридцев блистали Джуд Беллингем (4+2), Хоселу (3+1) и вернувшийся после травмы Винисиус (2+1). Плюс нельзя не отметить Феде Вальверде — два ассиста против «Осасуны» и победный выстрел по воротам неаполитанцев, который в протоколе отметили как автогол. Но феерить в первой игре после международного перерыва будет сложно: большинство лидеров приступят к тренировкам лишь за день до выезда на «Рамон Санчес Писхуан».

«Бланкос» одолели «Севилью» в Андалусии четыре раза подряд и в половине случаев соперники не преодолели «верх» по голам. Первая встреча Серхио Рамоса с бывшей тоже вряд ли получится результативной.

Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки