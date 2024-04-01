Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:10

«Трактор» смял «Динамо» и восемь дней ждал соперника по 1/2 Кубка Гагарина. Но «Локо» все равно абсолютный фаворит пары

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 2 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ХК «Трактор».
Фото Официальный сайт ХК «Трактор»
Telegram Дзен
Команды впервые сыграют друг с другом в плей-офф КХЛ.

2 апреля стартует полуфинальная стадия Кубка Гагарина. Первыми выяснение отношений начнут «Локомотив» и «Трактор». Дебютная игра состоится в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив», она начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 2 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Локомотив» весомым фаворитом предстоящей встречи. На победу железнодорожников в основное время можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 51% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.00 (25%), успех «Трактора» — за 4.10 (24%).

Выигрыш гостей с учетом овертайма предложен за 2.70, хозяев — за 1.47. На то, что этот самый ОТ случится, можно заключить пари за 4.10.

Винисиус (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Календарь «Реала» в ближайший месяц — кошмар. Первое испытание — разборка с «Атлетиком» без набравшего сумасшедшую форму Вини

Считаете, что «Трактор» не уступит в основное время? Условие Х2 оценено в 2.02.

В пяти последних матчах с участием челябинцев было заброшено не меньше пяти шайб: ТБ 4.5 оценен в 2.05, ТМ 4.5 — в 1.78.

Если «Локо» первым забросит две шайбы, пройдет ставка за 1.71. Если же «Трактор» быстрее доберется до этой отметки, сыграет коэффициент 2.90.

Еще перед первым матчем открыта линия на финалиста Кубка Гагарина. То, что им станут ярославцы, котируется за 1.37. Челябинцы — за 3.22.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз и анализ матча Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года

«Трактор» — безусловно главная сенсация этого розыгрыша Кубка Гагарина. В первом раунде команда Алексея Заварухина в шести матчах одолела «Салават Юлаев» и так поверила в себя, что в 1/4 не заметила сильнейший клуб регулярного чемпионата — московское «Динамо». Челябинцы выиграли все четыре встречи (три — в основное время) и шагнули в полуфинал еще 22 марта.

Даниил Фомин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» повезло: матч со СКА состоится не в Хабаровске. Хотя «Сочи» это не спасло

В первую очередь стоит отметить высокую результативность «белых медведей», которую они не утратили со стартом плей-офф. На «Востоке» «Трактор» был четвертым по голам, уступив лишь лидерам — «Металлургу», «Авангарду» и «Салавату». В Кубке Гагарина команда забросила уже 31 шайбу в 10 играх (3,1 в среднем за 60 минут), причем ворота «Динамо» суммарно были поражены ими 16 раз. Благодаря этому челябинцы подтвердили статус одного из самых открытых и ярких коллективов турнира на выбывание. Правда, серия с «Локо» может получиться диаметрально противоположной из-за стиля ярославцев.

«Локомотив» — вязкий, тяжелый соперник. Здорово играет в обороне. В целом отмечу оборону главным достоинством команды. Будет непросто ее преодолевать. Уверен, будет интересная серия", — поделился соображениями перед первым матчем полуфинала нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

Железнодорожники в первом раунде красиво и по делу разобрались с ЦСКА (4:1), а во втором должны были так же быстро преодолеть сопротивление «Авангарда», но сами создали себе проблемы. Серия могла закончиться в пяти встречах, но растянулась на максимальные семь. Причем в пятой и шестой играх «Локомотив» максимально не соответствовал самому себе: пропустил семь шайб. В остальных пяти в воротах ярославцев шайба побывала всего трижды.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» в оцепенении после вылета из ЛЧ. Но Лаутаро и Индзаги знают, как вернуться в победную серию

Что касается личных встреч, то в этом сезоне «Локо» и «Трактор» встречались лишь дважды — в сентябре на льду «Арены-2000» хозяева оказались сильнее в овертайме (3:2), а в январе — 3:1. Перезарядившиеся и находящиеся в отличной форме челябинцы вполне могут взять реванш уже в первом матче.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Трактор»

В решающем матче против «Авангарда» «Локомотив» показал, как умеет «сушить» игру и действовать от обороны. И хотя «Трактор» чуть менее опасен, чем омичи, даже на своем льду железнодорожники вряд ли ввяжутся в перестрелку.

Из 12 последних встреч между этими командами только в одной было заброшено больше четырех шайб. На старте плей-офф они отнесутся друг к другу еще настороженнее и сыграют нерезультативно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.78.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
15
Обсудить
Читайте также
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Продолжит ли Ротенберг работу главным тренером СКА?
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
Плющев — о полуфиналах Кубка Гагарина: «Драчка будет серьезной»
«Металлург» — «Автомобилист»: даты матчей и расписание серии Кубка Гагарина
КХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф
Быков — о вратаре «Магнитки»: «Илья Набоков пошел по стопам своего легендарного однофамильца Евгения Набокова»
Быков — об отсутствии побед «Спартака» в Магнитогорске: «Надо в церковь сходить»
«Локомотив» — «Трактор»: даты матчей и расписание серии Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес из арабской тюрьмы посмотрит за битвой «Спартака» и «Зенита». Но из-за его отсутствия результативность не пострадает

«Урал» и «Локо» — дерби королей скуки в Кубке России. Они не забивают слабейшим командам и очень много пропускают