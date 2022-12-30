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Сегодня, 18:15

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: Холанн погрузит команду Лэмпарда на дно АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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Хуже «ирисок» только три команды.

«Манчестер Сити» 31 декабря закроет 2022 год матчем АПЛ против «Эвертона». Игра состоится на «Этихад Стэдиум» и начнется в 18.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России нельзя. Назначение на эту встречу получила бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Эвертон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон» 31 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Сити» огромные шансы на успех в предстоящем матче. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Триумф «Эвертона» доступен за 22.0 (3%), ничья — за чуть более скромные 8.00 (12%).

Ставки на вариант «Сити» не проиграет» не принимаются, зато Х2 можно взять за 5.50.

Есть несколько возможностей подстраховать гостей:

  • Ф2(+1.5) идет за 3.10, Ф1(-1.5) — за 1.37;

  • Ф2(+2.5) — за 1.87, Ф1(-2.5) — за 2.00.

 
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Эксперты убеждены, что матч получится сочным и голевым: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.35, ТБ 3.5 — за 1.94.

На то, что забьют обе команды, котировка — 2.27. На обратный исход — 1.63.

Если считаете, что в этом матче будет назначен пенальти, возьмите его за 2.30. Удаление идет за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу «Сити» за 6.20.

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«Горожане» мощнейше проводят финальную часть 2022 года: после перерыва на чемпионат мира сначала выбили в 1/8 Кубка лиги «Ливерпуль» (3:2), а затем не почувствовали в АПЛ «Лидс» (3:1). Три из шести голов команды в этих встречах забил сумасшедший Эрлинг Холанн — на счету форварда уже 26 голов в 20 матчах за клуб в этом сезоне. В чемпионате он наколотил уже 20 мячей — в среднем на один результативный удар ему требуется 57 минут. Дошло до того, что на гол скандинава в игре с «Эвертоном» предложен коэффициент 1.37, на два и более забитых мяча — 2.72.

 
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Благодаря Эрлингу «Сити» безумно результативен: за 15 игр первой части сезона оформил 43 гола (в среднем — 2.86 за 90 минут). 30 из них пришлись на домашние встречи: «горожане» выиграли на «Этихаде» семь из восьми матчей и потерпели одно необъяснимое поражение от «Брентфорда».

Нынешний «Эвертон» не годится в подметки даже команде Томаса Франка. «Ириски» облюбовали дно таблицы (17-е) и барахтаются там в компании «Вулверхэмптона», «Ноттингема» и «Саутгемптона». В последней встрече мерсисайдцы проиграли прямым конкурентам за выживание — 1:2 «Вулверхэмптону». Также команда Фрэнка Лэмпарда пропустила семь мячей в двух матчах с «Борнмутом» в АПЛ и Кубке лиги. Такой разбитый соперник — вкусняшка для «Сити».

 
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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

Эрлинг Холанн в огне — забивает в каждом матче и не щадит соперников любого уровня. На днях дважды досталось «Лидсу», который выглядит значительно бодрее «Эвертона». «Ириски» в агонии: проиграли шесть из 10 последних матчей в АПЛ и опустились в зону вылета.

В очных матчах с «Сити» у мерсисайдцев тоже не складывается: «горожане» выиграли десять предыдущих встреч, в половине из них было забито больше трех мячей. Учитывая нынешнюю форму команд, очередная игра должна быть очень результативной.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.30.

 
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