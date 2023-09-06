Матч ЦСКА — «Зенит» стал самым популярным событием седьмого тура РПЛ среди клиентов PARI

2-3 сентября в России проходили матчи седьмого тура РПЛ, по итогам которых сформировалась новая тройка лидеров. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат игроки на прошедших выходных.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Самым популярным матчем седьмого тура РПЛ-2023/24 среди клиентов PARI стала встреча ЦСКА и «Зенита», на которую приходится более 23% от общей доли оборота ставок на матчи седьмого тура.

Подопечные Сергея Семака пытались перекрыть неудачное начало сезона и вырваться в лидеры, однако армейцы едва не оставили гостей без очков. Нападающий хозяев Антон Заболотный открыл счет уже на четвертой минуте игры, москвичи вели вплоть до самого конца встречи, но «Зенит» сумел ответить — отличился защитник Дуглас Сантос. Накал страстей был настолько велик, что матч чуть не закончился массовой дракой. В итоге обе команды получили по три желтые карточки и покинули поле со счетом 1:1.

Практически так же активно ставили на встречу «Краснодара» со «Спартаком», которая привлекла более 22% оборота ставок на седьмой тур. «Быки» победили со счетом 2:0 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице, тогда как красно-белые четвертый раз подряд остались без победы и откатились на десятое место. Этот матч стал самым успешным для PARI, принеся компании более 53% прибыли.

Наиболее скудным по обороту стал матч самарских «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом», на который пришлось чуть более 6% от общего объема ставок на тур. Стоит отметить, что в этой встрече самарцы победили со счетом 3:0 и вошли в тройку лидеров, уступив лишь «Краснодару» и «Зениту».

Не очень удачной для PARI оказалась игра «Локомотива» с «Балтикой». Несмотря на то что на эту встречу приходится более 11% оборота (третье место среди всех матчей тура), по ее итогам компания оказалась в убытке почти на 12%.

Выигрыши и проигрыши

Один из самых крупных выигрышей на матчах седьмого тура составил 1 200 000 рублей. Клиент PARI поставил полмиллиона рублей на то, что «Зенит» не проиграет ЦСКА, а общий тотал встречи составит меньше 2.5. Ставка была принята с коэффициентом 2.40. Все сошлось, и игрок получил чистый выигрыш в размере 700 000 рублей. Крупнейший проигрыш также пришелся на встречу ЦСКА с «Зенитом» и составил 400 000 рублей — автор пари верил в победу гостей.

За прошедшие семь туров клиенты PARI активнее всего ставили на игры «Спартака». Матчи «Спартак» — «Балтика», «Спартак» — «Зенит» и «Урал» — «Спартак» стали самыми популярными на этом отрезке чемпионата — суммарно на них приходится больше 10% от общего оборота ставок на турнир. Кроме того, два матча с участием красно-белых вошли в тройку самых прибыльных событий в новом сезоне РПЛ: «Спартак» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Спартак». Но самым удачным для компании стал поединок между «Факелом» и «Краснодаром», который завершился нулевой ничьей.

По итогам семи туров «Зенит» все еще считается главным фаворитом чемпионата с коэффициентом 1.60. Несмотря на неудачу с ЦСКА, котировки на успех действующих чемпионов страны немного снизились — после пятого тура коэффициент составлял 1.72. Основным конкурентом команды Семака стал «Краснодар», коэффициент на чемпионство которого снизился с 7.00 до 6.00. А вот котировки на успех «Спартака» и ЦСКА существенно выросли. Сейчас чемпионство обеих команд оценивается коэффициентом 10.00, тогда как после пятого тура эти показатели составляли 5.50 и 6.50 соответственно. Следом идут «Динамо» (15.00) и «Локомотив» (40.00). Шансы «Крыльев Советов» котируются за 120.00, а на «Урал», покинувший группу лидеров после неудачных результатов, предлагается коэффициент 200.00. Главные аутсайдеры чемпионата — «Оренбург», «Факел» и «Балтика». На триумф каждого из этих клубов можно поставить за 2000.00.