Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:45
2-3 сентября в России проходили матчи седьмого тура РПЛ, по итогам которых сформировалась новая тройка лидеров. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат игроки на прошедших выходных.
Самым популярным матчем седьмого тура РПЛ-2023/24 среди клиентов PARI стала встреча ЦСКА и «Зенита», на которую приходится более 23% от общей доли оборота ставок на матчи седьмого тура.
Подопечные Сергея Семака пытались перекрыть неудачное начало сезона и вырваться в лидеры, однако армейцы едва не оставили гостей без очков. Нападающий хозяев Антон Заболотный открыл счет уже на четвертой минуте игры, москвичи вели вплоть до самого конца встречи, но «Зенит» сумел ответить — отличился защитник Дуглас Сантос. Накал страстей был настолько велик, что матч чуть не закончился массовой дракой. В итоге обе команды получили по три желтые карточки и покинули поле со счетом 1:1.
Практически так же активно ставили на встречу «Краснодара» со «Спартаком», которая привлекла более 22% оборота ставок на седьмой тур. «Быки» победили со счетом 2:0 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице, тогда как красно-белые четвертый раз подряд остались без победы и откатились на десятое место. Этот матч стал самым успешным для PARI, принеся компании более 53% прибыли.
Наиболее скудным по обороту стал матч самарских «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом», на который пришлось чуть более 6% от общего объема ставок на тур. Стоит отметить, что в этой встрече самарцы победили со счетом 3:0 и вошли в тройку лидеров, уступив лишь «Краснодару» и «Зениту».
Не очень удачной для PARI оказалась игра «Локомотива» с «Балтикой». Несмотря на то что на эту встречу приходится более 11% оборота (третье место среди всех матчей тура), по ее итогам компания оказалась в убытке почти на 12%.
Один из самых крупных выигрышей на матчах седьмого тура составил 1 200 000 рублей. Клиент PARI поставил полмиллиона рублей на то, что «Зенит» не проиграет ЦСКА, а общий тотал встречи составит меньше 2.5. Ставка была принята с коэффициентом 2.40. Все сошлось, и игрок получил чистый выигрыш в размере 700 000 рублей. Крупнейший проигрыш также пришелся на встречу ЦСКА с «Зенитом» и составил 400 000 рублей — автор пари верил в победу гостей.
За прошедшие семь туров клиенты PARI активнее всего ставили на игры «Спартака». Матчи «Спартак» — «Балтика», «Спартак» — «Зенит» и «Урал» — «Спартак» стали самыми популярными на этом отрезке чемпионата — суммарно на них приходится больше 10% от общего оборота ставок на турнир. Кроме того, два матча с участием красно-белых вошли в тройку самых прибыльных событий в новом сезоне РПЛ: «Спартак» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Спартак». Но самым удачным для компании стал поединок между «Факелом» и «Краснодаром», который завершился нулевой ничьей.
По итогам семи туров «Зенит» все еще считается главным фаворитом чемпионата с коэффициентом 1.60. Несмотря на неудачу с ЦСКА, котировки на успех действующих чемпионов страны немного снизились — после пятого тура коэффициент составлял 1.72. Основным конкурентом команды Семака стал «Краснодар», коэффициент на чемпионство которого снизился с 7.00 до 6.00. А вот котировки на успех «Спартака» и ЦСКА существенно выросли. Сейчас чемпионство обеих команд оценивается коэффициентом 10.00, тогда как после пятого тура эти показатели составляли 5.50 и 6.50 соответственно. Следом идут «Динамо» (15.00) и «Локомотив» (40.00). Шансы «Крыльев Советов» котируются за 120.00, а на «Урал», покинувший группу лидеров после неудачных результатов, предлагается коэффициент 200.00. Главные аутсайдеры чемпионата — «Оренбург», «Факел» и «Балтика». На триумф каждого из этих клубов можно поставить за 2000.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -