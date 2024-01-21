Накануне финала Суперкубка «Наполи» пугают снятием очков и дисквалификацией президента. Шанс на трофей для «Интера»?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024 года

Миланцы не проиграли в пяти матчах подряд и оформили 10 голов.

22 января в финале Суперкубка Италии действующий чемпион серии А «Наполи» встретится с обладателем Кубка «Интером». Поединок состоится в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Антонио Рапуано. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш «Наполи» доступен за 5.20 (19%). Ничья — за 4.00 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

Если допускаете, что соперники обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.82. Обратный рынок дали за 2.00.

В полуфинале «Интер» разгромил «Лацио» (3:0). Индивидуальный тотал миланцев больше двух голов предложили с котировкой 2.45.

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«Наполи» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 22 января 2024

С нынешнего сезона Суперкубок Италии проводится в формате финала четырех, поэтому действующий чемпион серии А и обладатель Кубка могли и не встретиться. Но на пути к решающей игре ни адзурри, ни миланцы не нашли сопротивления: «Фиорентина» и «Лацио» оказались разгромлены с одинаковым результатом (3:0). Для неаполитанцев это первая крупная победа с конца сентября — тогда снесли «Лечче» (4:0). А еще коллектив Вальтера Мадзарри впервые за месяц выиграл дважды подряд — накануне Суперкубка одолели «Салернитану» (2:1). Этому предшествовала четырехматчевая безуспешная серия — три поражения и ничья с общим счетом 0:9.

Позитив последней недели прервала сенсационная новость: «Наполи» обвиняют в предоставлении ложной отчетности по трансферу Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году. Разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала. Теперь клубу грозит снятие очков и штраф, а президенту Аурелио Де Лаурентису — дисквалификация.

Дела «Интера» обстоят гораздо лучше: разгром «Лацио» увеличил беспроигрышную серию нерадзурри до пяти поединков. Три последних результата — победы с общим счетом 10:1. Парни Симоне Индзаги лидируют в чемпионате, а лидеры атаки миланцев находятся в топе бомбардиров и ассистентов серии А. Лаутаро Мартинес настрелял больше всех (18 мячей), Маркус Тюрам собрал семь голевых пасов и делит первую строчку по этому показателю вместе с соотечественником Оливье Жиру.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Интер»

Черно-синие — лучшая команда Италии по результативности. Лаутаро Мартинес и компания оформили уже 49 мячей в серии А. Ближайший преследователь — «Милан» с 41 голом. Три последних поединка закончились победами «Интера» с общим счетом 10:1. В начале декабря нерадзурри расправились с неаполитанцами на стадионе имени Диего Марадоны (3:0) — с того момента адзурри не обрели стабильность, а новости о возможном снятии очков и дисквалификации президента вряд ли повлияют на эмоциональный фон игроков в позитивном смысле.

Рекомендуемая ставка: «Интер» забьет больше двух мячей за 2.45 (если миланцы оформят ровно два гола, будет возврат).

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