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Сегодня, 15:15

Грузии нужна ничья для выхода в плей-офф. Сазонов и Гагнидзе продлят сказку на молодежном Евро?

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Нидерланды — Грузия 27 июня 2023 года
Артемий Кутейников
Грузин Ираклий Азаров в матче против Бельгии.
Фото Global Look Press
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«Крестоносцы» еще не проигрывали ну турнире.

27 июня сборная Грузии проведет третий матч на домашнем чемпионате Европы среди игроков до 21 года. Пока «крестоносцы» — главная сенсация турнира, в последнем туре группового этапа они схлестнутся с Нидерландами. Игра пройдет в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19.00 по московскому времени. В России легально турнир не показывают.

Чемпионат Европы U21. Группа A
27 июн, 19:00. ()
Нидерланды U21
Грузия U21

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 среди команд U21 Нидерланды — Грузия 27 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Ollimpbet отдали предпочтение номинальным хозяевам: поставить на успех оранжевых можно с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш команды Рамаза Сванадзе доступен за 4.42 (21%), даже на ничью предложена меньшая котировка 3.77 (25%).

Грузия — главная сенсация турнира: попав в «группу смерти», она не проиграла еще ни одного матча. «Крестоносцы» обыграли Португалию (2:0), вырвали ничью с Бельгией (2:2) и с четырьмя очками взлетели на первую строчку в группе А. Для выхода в плей-офф сборной достаточно не проиграть в предстоящей встрече. Рынок на непоражение хозяев турнира дан за 2.01.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка намекают на превосходство оранжевых:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа хозяев 1:0 — за 7.75;

• 2:1 — тоже за 7.75.

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Аналитики предполагают, что игра будет яркой: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03. Матчи грузин на турнире действительно получались увлекательными (2:0 и 2:2), а сама сборная еще ни разу не отличалась менее двух раз за встречу.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.75, обратный рынок «обе забьют — нет» доступен за 2.07.

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Нидерланды — Грузия: прогноз и анализ матч Евро-2023 среди команд U21 27 июня 2023 года

Грузины действительно удивляют: в первом туре сенсационно обыграли Португалию (2:0), а один из мячей забил центральный защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Во втором туре «крестоносцы» показали характер и во втором тайме матча с Бельгий превратили 0:2 в 2:2. Хозяева турнира неожиданно возглавили «группу смерти» и теперь даже в случае ничьей в последнем туре обеспечат себе место в плей-офф.

В команде Сванадзе выступают два футболиста московского «Динамо» — Саба Сазонов и Лука Гагнидзе. Оба вышли в стартовом составе против Бельгии, а защитник вообще полностью отбегал две игры группового этапа. Также в составе грузин выделяются вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили и вингер «Бордо» Зурико Давиташвили. А вот звезды «Наполи» и «Метца» Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе не доехали в сборную из-за сильных нагрузок по ходу сезона.

Нидерланды за два тура набрали всего два очка — сыграли вничью с Бельгией (0:0) и Португалией (1:1). Команда особо не выделяется игрой, а для продолжения участия в турнире ей необходимо обыгрывать грузин.

«Оранжевые» явно не оправдывают надежд, ведь в команде есть очень сильные исполнители: хавбек «Баварии» Райан Гравенберх, форвард «Аякса» Брайан Бробби, вингер «Лидса» Крисенсио Саммервилл, защитник «Вольфсбурга» Микки ван де Вен и другие. По классу ростер голландцев явно превосходит грузинский, но «крестоносцы» уже дважды сдержали более звездных соперников.

Луа Опенда (Бельгия) перед матчем с&nbsp;Грузией. Португалия — Бельгия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 27 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Нидерланды — Грузия

Предстоящий матч имеет огромное значение для обеих команд: Нидерландам для выхода из группы необходима только победа, Грузии нужно удержать хотя бы ничью против более мастеровитого соперника. «Крестоносцы» уже показали себя способными соревноваться против топ-команд — особенно радует нападение команды, в каждой игре на турнире грузины вонзили по два мяча. В составе оранжевых большое количество классных футболистов, которые вполне способны пробить хозяев Евро.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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