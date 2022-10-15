Прогноз и ставка на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года

«Нижний» ошибался и с более слабыми соперниками.

16 октября в матче 13-го тура РПЛ лидирующий «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток арбитра Артема Чистякова прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей однозначными фаворитами: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» идет за 10.5 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка — 5.50 (18%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на огромное преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.10;

• 1:0 — за 7.00;

• успех 2:1 — за 8.40.

«Зенит» — самая результативная команда чемпионата России: за 12 туров забила уже 33 мяча. Коллектив Михаила Галактионова отличается не так часто: за такое же количество матчей — лишь 17 голов. Тотал больше 2.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 1.67.

Рынок на голы от обеих команд предложен с котировкой 2.04, «обе забьют — нет» можно оформить за 1.78.

В прошлом сезоне нижегородцы дома минимально обыграли «Зенит» (1:0), а единственный гол забили с пенальти. Думаете, что в предстоящем матче одна из команд тоже пробьет 11-метровый? Рынок на удар с точки оценен в 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55.

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 октября 2022 года

Санктпетербуржцы уверенно лидируют в РПЛ: команда Сергея Семака опережает «Спартак» и «Ростов» на пять очков и еще ни разу не проиграла. Сине-бело-голубые за 12 туров потеряли очки лишь три раза — сыграли вничью с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). «Нижний Новгород» идет только 10-м, а последнюю победу в чемпионате добыл аж 10 сентября.

«Зенит» не только добивается результата, но и забивает много голов: за 12 туров команда Семака наколотила уже 33 мяча — это лучший результат в лиге. В среднем за матч петербуржцы забивают 2.75 гола, а меньше двух мячей сине-бело-голубые оформили лишь в трех встречах — как раз в ничейных играх.

Отличную форму набрали бразильцы «Зенита». Малком во всех турнирах настрелял уже 9+7 по системе гол+пас, а в РПЛ вингер не отмечался результативными действиями только в трех турах. Также шикарно выступает Вендел, который, несмотря на позицию центрального полузащитника, заработал 7+2 по системе гол+пас.

Ждете еще один результативный матч от «Зенита»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.42, ИТМ2 (1.5) — за 2.85.

«Нижний» забивает не так много, а в последних пяти играх во всех турнирах нижегородцы вымучили лишь два гола. При этом команда много пропускает, а на ноль сыграла только в трех встречах во всех турнирах. В среднем за матч коллектив Галактионова получает 1.5 гола.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Зенит» 16 октября 2022 года

«Зенит» — самая результативная команда РПЛ, которая почти в каждом туре пробивает планку в два забитых мяча. «Нижний Новгород» же испытывает проблемы с атакой (два гола в последних пяти матчах) и слабо защищается (в трех из четырех последних игр пропускала по два гола). Санктпетербуржцы же отлично играют в обороне — пропустили лишь пять мячей за 12 туров и оформили семь сухих матчей.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.92.