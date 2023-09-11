Норвегии и Грузии необходима победа. Холанн и Хвича обеспечат шоу

Сборным нужны три очка для продолжения борьбы за выход на Евро.

12 сентября сборные Норвегии и Грузии встретятся уже второй раз в текущей отборочной кампании к Евро-2024. Команды сойдутся на стадионе «Уллевол» в Осло, главный арбитр Никола Дабанович из Черногории даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В 21.35 прямая трансляция начнется на телеканале «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Грузия 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 11.0 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка 5.18 (18%).

Команды встречались во втором туре отборочного этапа: разделили очки на «Батуми Арене» (1:1). До этого сборные трижды пересекались в 1990-х, и все матчи закончились в пользу скандинавов. Непоражение Грузии в предстоящем поединке доступно за 3.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают преимущество хозяев:

• победа Норвегии 2:0 — 5.20;

• 1:0 — за 5.59;

• 3:0 — за 7.13.

Соперники не отличаются высокой результативностью: в очной игре выжали по одному точному выстрелу. Всего за четыре тура норвежцы отличились пять раз, грузины — четыре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов доступен за 2.41, обратный вариант оценен в 1.56.

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Норвегия — Грузия: прогноз и анализ матч квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Обеим сборным для сохранения шансов на успешную квалификацию необходимо побеждать. После четырех туров они набрали по четыре балла и приземлились на третьем-четвертом местах в группе А. При этом идущая второй Испания только за три встречи оформила шесть баллов.

И Норвегия, и Грузия уступили лидерам Испании и Шотландии, а обыграли только слабейшего представителя группы А — Кипр. К предстоящему поединку «сверла» подошли как раз после уверенной победы над киприотами (3:1) — Эрлин Холанн отметился дублем. Грузины же в прошлом туре разгромно уступили Испании (1:7), после такого «крестоноснцам» явно нужно время для восстановления.

В составе норвежцев выступает один из лучших нападающих мира Холанн: из пять мячей команды на групповом этапе он вонзил три, правда, два с пенальти. Считаете, что страйкер «Ман Сити» поможет «сверла» результативно провести предстоящий матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.52, ИТМ1 (1.5) — в 2.52.

Также у Холанна есть отличные партнеры — Мартин Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Эурснес и другие качественные футболисты. Главные звезды Грузии — вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили и нападающий «Аякса» Жорж Микаутадзе.

Прогноз и ставка на матч Норвегия — Грузия

Несмотря на невысокую общую результативность, команды провели без голов только по одному матчу группового этапа: Норвегия не пробила Испанию, Грузия — Шотландию. Во всех остальных играх сборные забивали хотя бы один раз за 90 минут, к тому же и у «крестоносцев, и у «сверла» главные звезды находятся в атакующей линии. А в первом круге они обменялись мячами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.41.

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