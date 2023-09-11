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Сегодня, 13:15

Норвегии и Грузии необходима победа. Холанн и Хвича обеспечат шоу

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Норвегия — Грузия 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Эрлинг Холанн на тренировке сборной Норвегии.
Фото Global Look Press
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Сборным нужны три очка для продолжения борьбы за выход на Евро.

12 сентября сборные Норвегии и Грузии встретятся уже второй раз в текущей отборочной кампании к Евро-2024. Команды сойдутся на стадионе «Уллевол» в Осло, главный арбитр Никола Дабанович из Черногории даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В 21.35 прямая трансляция начнется на телеканале «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
12 сент, 21:45. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Норвегия — Грузия 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 11.0 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка 5.18 (18%).

Команды встречались во втором туре отборочного этапа: разделили очки на «Батуми Арене» (1:1). До этого сборные трижды пересекались в 1990-х, и все матчи закончились в пользу скандинавов. Непоражение Грузии в предстоящем поединке доступно за 3.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают преимущество хозяев:

• победа Норвегии 2:0 — 5.20;

• 1:0 — за 5.59;

• 3:0 — за 7.13.

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Соперники не отличаются высокой результативностью: в очной игре выжали по одному точному выстрелу. Всего за четыре тура норвежцы отличились пять раз, грузины — четыре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на забитые мячи от обоих коллективов доступен за 2.41, обратный вариант оценен в 1.56.

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Норвегия — Грузия: прогноз и анализ матч квалификации Евро-2024 12 сентября 2023 года

Обеим сборным для сохранения шансов на успешную квалификацию необходимо побеждать. После четырех туров они набрали по четыре балла и приземлились на третьем-четвертом местах в группе А. При этом идущая второй Испания только за три встречи оформила шесть баллов.

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И Норвегия, и Грузия уступили лидерам Испании и Шотландии, а обыграли только слабейшего представителя группы А — Кипр. К предстоящему поединку «сверла» подошли как раз после уверенной победы над киприотами (3:1) — Эрлин Холанн отметился дублем. Грузины же в прошлом туре разгромно уступили Испании (1:7), после такого «крестоноснцам» явно нужно время для восстановления.

В составе норвежцев выступает один из лучших нападающих мира Холанн: из пять мячей команды на групповом этапе он вонзил три, правда, два с пенальти. Считаете, что страйкер «Ман Сити» поможет «сверла» результативно провести предстоящий матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.52, ИТМ1 (1.5) — в 2.52.

Также у Холанна есть отличные партнеры — Мартин Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Эурснес и другие качественные футболисты. Главные звезды Грузии — вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили и нападающий «Аякса» Жорж Микаутадзе.

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Прогноз и ставка на матч Норвегия — Грузия

Несмотря на невысокую общую результативность, команды провели без голов только по одному матчу группового этапа: Норвегия не пробила Испанию, Грузия — Шотландию. Во всех остальных играх сборные забивали хотя бы один раз за 90 минут, к тому же и у «крестоносцев, и у «сверла» главные звезды находятся в атакующей линии. А в первом круге они обменялись мячами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.41.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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