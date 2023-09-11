Норвегии и Грузии необходима победа. Холанн и Хвича обеспечат шоу

Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
12 сентября сборные Норвегии и Грузии встретятся уже второй раз в текущей отборочной кампании к Евро-2024. Команды сойдутся на стадионе «Уллевол» в Осло, главный арбитр Никола Дабанович из Черногории даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В 21.35 прямая трансляция начнется на телеканале «Матч ТВ», также эфир доступен на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.32, что составляет примерно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 11.0 (8%), даже на ничью предложена существенно меньшая котировка 5.18 (18%).
Команды встречались во втором туре отборочного этапа: разделили очки на «Батуми Арене» (1:1). До этого сборные трижды пересекались в 1990-х, и все матчи закончились в пользу скандинавов. Непоражение Грузии в предстоящем поединке доступно за 3.49.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают преимущество хозяев:
• победа Норвегии 2:0 — 5.20;
• 1:0 — за 5.59;
• 3:0 — за 7.13.
Соперники не отличаются высокой результативностью: в очной игре выжали по одному точному выстрелу. Всего за четыре тура норвежцы отличились пять раз, грузины — четыре. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.
Рынок на забитые мячи от обоих коллективов доступен за 2.41, обратный вариант оценен в 1.56.
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Обеим сборным для сохранения шансов на успешную квалификацию необходимо побеждать. После четырех туров они набрали по четыре балла и приземлились на третьем-четвертом местах в группе А. При этом идущая второй Испания только за три встречи оформила шесть баллов.
И Норвегия, и Грузия уступили лидерам Испании и Шотландии, а обыграли только слабейшего представителя группы А — Кипр. К предстоящему поединку «сверла» подошли как раз после уверенной победы над киприотами (3:1) — Эрлин Холанн отметился дублем. Грузины же в прошлом туре разгромно уступили Испании (1:7), после такого «крестоноснцам» явно нужно время для восстановления.
В составе норвежцев выступает один из лучших нападающих мира Холанн: из пять мячей команды на групповом этапе он вонзил три, правда, два с пенальти. Считаете, что страйкер «Ман Сити» поможет «сверла» результативно провести предстоящий матч? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.52, ИТМ1 (1.5) — в 2.52.
Также у Холанна есть отличные партнеры — Мартин Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Эурснес и другие качественные футболисты. Главные звезды Грузии — вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили и нападающий «Аякса» Жорж Микаутадзе.
Несмотря на невысокую общую результативность, команды провели без голов только по одному матчу группового этапа: Норвегия не пробила Испанию, Грузия — Шотландию. Во всех остальных играх сборные забивали хотя бы один раз за 90 минут, к тому же и у «крестоносцев, и у «сверла» главные звезды находятся в атакующей линии. А в первом круге они обменялись мячами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.41.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -