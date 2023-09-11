Катар ждет Россию в гости на товарняк. Но хозяева двух последних чемпионатов мира не подарят голевое шоу

Парни Валерия Карпина напрочь забыли о том, что такое результативные перформансы.

12 сентября сборные Катара и России встретятся в товарищеском матче. Поединок состоится в Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб». Начало — в 18.15 по московскому времени. Первый канал покажет игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Катар — Россия 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами. На успех России можно поставить с коэффициентом 2.39, вероятность такого исхода — примерно 37%. Ничья доступна за 3.27 (31%), триумф «бордовых» — за 3.12 (32%).

На минувшей неделе Катар уже провел один товарняк на стадионе «Аль-Джануб», в котором уступил Кении (1:2). Считаете, что на этот раз хозяева как минимум не проиграют? Опция 1Х идет за 1.58.

Специалисты не верят в то, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.32, ТМ 2.5 — в 1.62. Ни один из пяти последних матчей с участием команды Валерия Карпина не пробил «верх» по голам.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.84, обратный рынок — за 1.86. В XXI веке соперники встречались дважды (в 2011-м и 2016-м) и оба раза огорчили друг друга (1:1 и 2:1 в пользу «бордовых»).

Лишь в одной из пяти прошлых товарищеских игр Россия отличилась как минимум дважды за 90 минут. На то, что Катару забьют больше 1.5 раза, дали котировку 2.52.

Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью:

1:1 — за 5.39;

виктория парней Карпина со счетом 1:0 — за 6.51;

0:0 — за 7.30.

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Катар — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 12 сентября 2023 года

После проверки молодежи в игре с Египтом (1:1) Валерий Карпин бросит в бой основу. В Аль-Вакру отправился лишь один футболист, вышедший против олимпийской команды «Фараонов», — Даниил Хлусевич из «Спартака». Так что в поединке хозяев двух последних чемпионатов мира майку с двуглавым орлом на груди наденут куда более знакомые ребята — Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Федор Чалов и другие.

Впервые Катар и Россия пересеклись в мае 1996 года — разборка на арене «Халифа Интернейшнл» вместила в себя семь забитых мячей и закончилась разгромной победой коллектива Олега Романцева (5:2). Сергей Кирьяков отметился дублем, по одному точному выстрелу сделали Андрей Канчельскис, Игорь Колыванов и Александр Мостовой.

Следующей встречи пришлось ждать почти 15 лет — в марте 2011-го сборные снова сошлись в Дохе, и на этот раз хозяева не уступили. Более того, именно «бордовые» открыли счет — уже на четвертой минуте. Ровно через полчаса Роман Павлюченко сравнял, других результативных действий зрители стадиона «Хассим Бин Хамад» не увидели.

В ноябре 2016 года готовившаяся к домашнему чемпионату мира Россия опять прилетела в Катар. В первом тайме соперники обменялись меткими попаданиями: Александр Самедов отличился первым, Буалем Хути порадовал родные трибуны. На 72-й коллектив Станислава Черчесова пропустил решающий гол и за две минуты до финального свистка мог уйти от поражения, но Александр Кокорин не реализовал пенальти. Кстати, в первом тайме «бордовые» тоже смазали удар с точки — за пять минут до того, как сравнять.

Летом катарцы приняли участие в Золотом кубке КОНКАКАФ на правах приглашенной команды. «Бордовые» стартовали на групповом этапе с проигрыша от Гаити (1:2), затем разошлись миром с Гондурасом (1:1), а в третьем туре одолели немотивированную Мексику (1:0) — будущий победитель турнира уже обеспечил себе место в плей-офф и мог позволить себе шалость. В четвертьфинале Катар крупно влетел Панаме (0:4), которая в итоге дошла до решающего поединка.

За неделю до свидания с парнями Карпина катарцы уже выходили на поле стадиона «Аль-Джануб» — уступили Кении (1:2). Единственный мяч хозяева оформили с пенальти на 34-й минуте. К тому времени «Звезды Харамби» уже вели в счете (забили на 20-й). А когда казалось, что дело идет к ничьей, гости забили снова — на первой компенсированной минуте.

Прогноз и ставка на матч Катар — Россия

За последний год команда Валерия Карпина провела шесть товарищеских поединков и за это время ни разу не отличилась больше двух раз за 90 минут. Пару пробоин получили только Киргизия и Ирак — сборные с 97-й и 71-й строчек рейтинга ФИФА. Катар идет на 58-м месте и сильно уступает россиянам в классе. На прошлой неделе «бордовые» влетели скромной Кении, а до этого проигрывали не хватающим звезд с неба Панаме и Гаити. Справиться с хозяевами ЧМ-2018 коллективу Феликса Санчеса Баса будет непросто. Как и гостям — прервать серию из «низовых» матчей, которая длится уже пять встреч.

Рекомендуемая ставка: Россия не уступит и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

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