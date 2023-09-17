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Сегодня, 23:15

Боссы «ПСЖ» затеяли перестройку, но клуб держится исключительно на Мбаппе. Матч с «Боруссией» станет тяжелым испытанием

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 19 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Парижане лишь номинальные фавориты игры.

19 сентября в топ-матче первого игрового дня стартового тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет дома дортмундскую «Боруссию». Игра состоится на «Парк-де-Пренс» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Okko Спорт», старт трансляции в 21.45 мск. Главный арбитр — Хесус Хиль Мансано из Испании.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Боруссия Д

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд 19 сентября 2023 года

Букмекерская компания Winline назвала «ПСЖ» фаворитом встречи. На победу парижан выставлен коэффициент 1.75, вероятность этого исхода — около 57%. Ничья доступна за 4.10 (24%), успех «Боруссии» — за 4.40 (19%).

Считаете, что дортмундцы не дадут себя в обиду в столице Франции? Вариант Х2 идет за 2.10.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.55. На ТМ 2.5 — 2.41. В двух последних встречах с участием «Боруссии» и в трех у «ПСЖ» прошел «верх».

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Эксперты полагают, что мяч влетит и в одни, и в другие ворота, поэтому на условие «обе забьют» котировка — 1.57. Противоположное оценено в 2.36.

Есть комбинированные варианты для ставок. Например, «победа «ПСЖ» + «обе забьют» за 3.00 или «Боруссия» не проиграет + ТБ 1.5» за 2.32.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

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«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и анализ матча 1-го тура ЛЧ 19 сентября 2023 года

Катарские боссы устали от многомиллионных трат, капризов звезд и отсутствия результатов на международной арене, поэтому сменили вектор развития. Прошедшим летом чемпионы Франции расстались с двумя десятками игроков, среди которых олицетворявшие клуб Месси и Неймар, легендарный Верратти, а также Рамос, Вейналдум, Бернат, Паредес и другие. Сейчас «ПСЖ» совсем не похож на себя и по именам лишь отдаленно напоминает топ-команду. Многие новички совсем не были на слуху у широкой массы болельщиков.

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Перестройка обернулась для коллектива Луиса Энрике проблемами. В пяти стартовых турах лиги 1 «ПСЖ» уже трижды потерял очки, а в последнем туре вообще проиграл «Ницце» (2:3). Тяжело представить, какими бы были результаты, если бы руководство не наладило отношения с Мбаппе. Черепашка тащит команду изо всех сил — отличился в каждом из четырех матчей (первый пропустил), трижды оформив дубль. На его счету семь голов и первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

Одной из бед «ПСЖ» на старте сезона стали травмы. Перед игрой с «Боруссией» недоступны сразу восемь футболистов: Асенсио, Кимпембе, Ли Кан Ин, Мукиэле, Мендеш, Рико, Руис и Летелье. Половина из этих игроков ответственна за оборону, где у парижан нет идиллии. Команда отыграла на ноль только одну встречу из пяти.

Похожие проблемы испытывает и «Боруссия», хотя она выступает из матча в матч наигранными сочетаниями. В последних двух играх бундеслиги дортмундцы пропустили по два мяча от «Фрайбурга» и «Хайденхайма». Последние даже украли у них очки (2:2). Также команда Эдина Терзича сыграла вничью с «Бохумом» (1:1), однако, в отличие от «ПСЖ», в этом сезоне еще не проигрывала — трижды победила и дважды «разошлась миром».

В чемпионате «шмели» идут седьмыми, но отстают от лидирующих «Баварии» и «Байера» всего на два очка. Что же касается травмированных, то игру в ЛЧ пропустят Морей, Менье и Дюранвиль.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд

Если раньше «ПСЖ» зависел преимущественно от трех-четырех игроков, то сейчас воз взвален на плечи одного футболиста. Если у Мбаппе не пойдет, не полетит или он получит травму, тогда парижан нужен будет план Б. О том, есть ли он, пока точно не известно — в первом туре лиги 1 без Килиана столичная команда не обыграла «Лорьян» (0:0).

«Боруссия» играет весело, как и прежде, может разгромить кого угодно, а потом мучиться с аутсайдером. При этом игры с участием вице-чемпиона Германии остаются в рекомендациях к просмотру — в них всегда много голевых моментов и самих голов. В последней встрече с «Фрайбургом» было забито аж шесть мячей (4:2).

Думается, и «ПСЖ», и «Боруссия», которые испытывают сложности у своих ворот, найдут ключ к чужим. А за ТБ 2.5 переживать вообще не стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.86.

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Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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