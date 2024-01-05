«Рома» и «Аталанта» потеряли лидеров из-за Кубка Африки. Но возвращение Дибалы гарантирует успех Моуринью

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

При этом команда Миранчука не проиграла римлянам в восьми из 10 последних матчей в гостях.

7 января в 19-м туре серии А сыграют «Рома» и «Аталанта». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Команды рассудит арбитр Джанлука Аурельяно.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Аталанта» 7 января 2024 года

Аналитики назвали «Рому» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность этого результата — около 40%. «Мирный» исход оценен в 3.20 (30%), успех гостей — в те же 3.20 (30%).

Бергамаски не проиграли в восьми из 10 последних гостевых матчей с «Ромой». На то, что они снова не уступят (Х2), коэффициент — 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.70. Обмен голами идет по 1.90. Обратный рынок доступен за идентичный коэффициент.

Наиболее вероятные исходы — ничья со счетом 1:1 или 0:0. Оба результата предложено сыграть за 7.00.

«Рома» — «Аталанта»: прогноз и анализ матча 19-го тура серии А 7 января 2024 года

Римляне завершили 2023-й неудачным отрезком: в четырех поединках серии А победили лишь раз, уступив «Ювентусу» (0:1) и «Болонье» (0:2). Но зато команда Жозе Моуринью одолела прямого конкурента в борьбе за место в пятерке — «Наполи» (2:0). В таблице чемпионата Италии «волки» идут на седьмой строчке с 28 очками — от зоны еврокубков их отделяют всего три балла.

Римляне много забивают (30) — чаще это делают только «Интер» (42) и «Милан» (32). Но и пропускают они довольно часто (20) — в первой семерке, которую они замыкают, это худший результат наряду с тем же «Миланом» и «Аталантой». Высокая результативность и не самая надежная оборона делают матчи «Ромы» богатыми на события: лишь в паре из 18 поединков римлян в текущем розыгрыше серии А зафиксировано меньше двух голов.

В Лиге Европы столичная команда чувствует себя увереннее. Правда, «волки» не смогли занять первое место в скромной группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», но со второй строчки вместе с чехами все же вышли в плей-офф.

В Кубке Италии парни Моуринью стартовали удачно: 3 января обыграли «Кремонезе» (2:1).

Лучший бомбардир римлян — Ромелу Лукаку (8 мячей + 1 ассист). Бельгиец разогнался под конец года, с начала декабря забив четыре раза во всех турнирах. Но по-настоящему ключевой игрок «Ромы» — Пауло Дибала (4 + 6).

30-летний аргентинец пропустил почти весь декабрь из-за травмы, что, вероятно, и стало причиной слабых результатов клуба на этом отрезке: с Дибалой «волки» набирают в среднем 1.75 очка за встречу, а без него — 1.17. В прошлом матче «Ромы» в Кубке Италии против «Кремонезе» (2:1) аргентинец забил победный мяч с пенальти.

Из-за травм для Моуринью недоступны Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла и Уссем Ауар. А основной центральный защитник команды — ивуариец Обит Эван Ндика — уехал на Кубок Африки.

История противостояния «Ромы» и «Аталанты» глобально на стороне римлян — у них 62 победы в 136 матчах, а у бергамасков — всего 31. Но в последние годы команда Джан Пьеро Гасперини выглядит сильнее. Из 10 недавних поединков они выиграли пять, а еще три свели вничью.

«Аталанта» под конец 2023-го завершила неудачную серию (в ноябре бергамаски не выиграли ни одной встречи, уступив в трех). Но в декабре парни Гасперини победили трижды и лишь раз проиграли. Команда идет на шестой строчке — у нее на балл больше, чем у «Ромы». Причем «Аталанта» забила на мяч меньше римлян — 29, а пропустила столько же (20).

В Лиге Европы бергамаски выступают увереннее. Они прошли в плей-офф с первого места группы, в которой сыграли против «Спортинга», «Штурма» и «Ракува». Команда Гасперини ни разу не проиграла соперникам и выбила четыре победы. В Кубке Италии команда Алексея Миранчука стартовала с успеха, победив «Сассуоло» со счетом 3:1.

Лучший бомбардир команды — Адемола Лукман (7 + 3). В последних четырех встречах он забил три раза и один раз ассистировал. Но в ближайшее время он не поможет команде — нигериец, как и Ндика, отправился на Кубок Африки.

Новых травмированных игроков основы у «Аталанты» нет — лишь капитан команды Рафаэл Толой недоступен с начала ноября.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Аталанта»

Римляне — четвертая команда Италии по очкам, набранным дома (20). У «волков» лишь одно поражение при родных фанатах, а в 10 недавних поединках парни Моуринью выбили девять побед. За четыре месяца только «Фиорентина» увезла очко (1:1) из Рима. К тому же главные звезды команды — Лукаку и Дибала — в отличной форме. Единственное ослабленное место «Ромы» — оборона, ведь ключевой защитник Ндика уехал на Кубок Африки.

«Аталанта» в гостях в этом году не блещет. На выездах бергамаски одолели только аутсайдеров — «Эмполи» (3:0), «Верону» (1:0) и «Сассуоло» (2:0). А за последние два поединка на чужих стадионах парни Гасперини не забили ни разу, проиграв «Торино» (0:3) и «Болонье» (0:1). Без лучшего бомбардира команды Лукмана шансы зацепиться за очки в Риме кажутся еще меньше.

Рекомендуемая ставка: победа «Ромы» за 2.35.