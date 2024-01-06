Больше СКА и «Металлурга» в этом сезоне забила лишь одна команда. Матч в Петербурге заряжен на результативность

Соперники любят, когда ярко.

7 января лидер Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Металлург» сойдется с третьей командой «Запада» СКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Металлург» 7 января 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, армейцы — серьезные фавориты встречи: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.05, это около 47% вероятности. Выигрыш «Магнитки» предложен с котировкой 3.55 (27%), «мирный» результат идет за 3.75 (26%).

Успех подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на гостей оценен в 2.40.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.50;

• Ф1(-1.5) — за 2.60, Ф2(+1.5) — за 1.45.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.30.

Вероятность того, что каждая команда пробьет тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.65. Обратный рынок предложен за 2.10.

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СКА — «Металлург»: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 7 января 2023 года

Обе команды подошли к поединку после поражений: армейцы уступили «Локомотиву» (1:2), подопечные Андрея Разина — «Нефтехимику» в овертайме (1:2). При этом общие результаты соперников впечатляют: гости возглавляют Восточную конференцию и завоевали такое же количество очков (66), как лидеры «Запада» — «Локомотив» со «Спартаком». Петербуржцы по набранным баллам во всей КХЛ уступают как раз только вышеперечисленным клубам.

Также команды — одни из самых результативных в лиге. Армейцы записывают 3.13 заброшенные шайбы в среднем за матч, «Магнитка» отличается 3.04 раза за игру. По общему количеству голов «Металлург» (146) и СКА (147) опережает только «Спартак» (173). Правда, единственная встреча клубов в этом сезоне закончилась не самой результативной ничьей (2:2 — СКА победил в серии буллитов).

При этом даже в топ-15 лучших бомбардиров КХЛ нет ни одного представителя из Санкт-Петербурга или Магнитогорска. Лидер СКА Александр Никишин набрал 37 результативных действий (11+26), он является лучшим бомбардиром-защитником во всей КХЛ. В составе «Магнитки» больше всех голевых очков у Данилы Юрова — 31 (13+18).

С игрой в обороне гораздо лучше дела обстоят у СКА. Коллектив Ротенберга пропускает в среднем 2.13 шайбы за игру — меньше только у «Салавата Юлаева» (2.11) и «Локомотива» (1.91). «Металлург» получает в свои ворота по 2.50 гола за три периода — надежнее во всей КХЛ выступает сразу 10 коллективов.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Металлург»

В четырех из предыдущих пяти очных матчей СКА и «Металлург» забивали минимум по два раза — также эта серия длится в трех последних встречах. Возможно, тренд сохранится и в предстоящем поединке. Оппоненты входят в топ-3 самых результативных в КХЛ и в среднем отличаются более трех раз за игру. Единственная игра клубов в текущем сезоне также включила в себя по две шайбы от каждого из них.

Рекомендуемая ставка: тотал обеих команд больше 1.5 гола за 1.65.

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