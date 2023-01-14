Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Фиорентина» 15 января 2023 года

Португалец восхищался нападающим после матча с «Дженоа».

15 января в 18-м туре чемпионата Италии «Рома» сразится с «Фиорентиной». Игра состоится в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 22.45 со свистком арбитра Антонио Джуа. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Фиорентина» 15 января 2022 года

«Рома» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян можно поставить за 2.00, это 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (27%), успех «Фиорентины» — за еще большие 3.90 (23%).

«Рома» выиграла у «фиалок» пять из шести последних матчей, однако крайняя встреча осталась за командой Винченцо Итальяно (2:0). На то, что «Фиорентина» не уступит в ближайшей битве, котировка — 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.81.

Соперники часто обмениваются голами — это произошло в семи случаях из 10 матчей. Правда, на вариант «обе забьют» и на «обе забьют — нет» коэффициенты одинаковые — по 1.90.

Два гола подряд одной командой предложено взять за 1.88, три в ряд — за 4.50.

Приятная котировка 1.77 на то, что команды забьют в обоих таймах.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 идет за 6.40;

успех «Ромы» 1:0 — за 6.50;

2:1 — за 8.30.

«Рома» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча 18-го тура серии А 15 января 2022 года

«Пауло — игрок, который делает команду и тренера лучше. Есть тренеры, у которых по 4-5 таких же, как он. У некоторых 11, а у кого-то вообще 20. У нас нет ни семь, ни восемь таких игроков, как он. С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе», — заявил Моуринью после победы над «Дженоа» в Кубке Италии. Римляне выиграли со счетом 1:0, а единственный мяч забил как раз чемпион мира.

Эта победа стала для «Ромы» всего второй в пяти матчах. Прежде римляне сыграли вничью с «Торино» (1:1), «Сассуоло» (1:1) и «Миланом» (2:2). Правда, набранное очко во встрече с миланцами идет за три — столичная команда отыгралась со счета 0:2 на 87-й минуте. Так что очевидно — с характером у этих ребят все в полном порядке.

И все-таки результаты нужно улучшать. «Рома» идет в серии А только седьмой в 16 очках от «Наполи». Догнать Спаллетти у Жозе вряд ли получится, но вклиниться в борьбу за серебро еще не поздно — тот же «Милан» всего в шести очках впереди. В первую очередь римлянам необходимо эффективнее атаковать, потому что сейчас на их счету всего 21 мяч в 17 играх серии А (1.23 за 90 минут). У остальных топ-команд показатели значительно интереснее.

Набить статистику во встрече с «Фиорентиной» вряд ли получится. У «фиалок» ровно столько же забитых мячей, сколько и у «Ромы». Пропускают они чуть больше (22:16), но шесть мячей разницы образовались исключительно за счет крупных поражений от «Лацио» (0:4) и «Милана» (3:4). На дистанции команда Винченцо Итальяно обороняется ничуть не хуже.

На то, что «Рома» забьет меньше двух голов в предстоящей встрече, котировка — 1.73, на ИТБ1 (1.5) — 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фиорентина»

«Рома» неважно играет дома: в восьми матчах одержала четыре победы и трижды уступила. Однако все поражения пришлись на топ-соперников: «Аталанту» (0:1), «Лацио» (0:1) и «Наполи» (0:1). Причем в каждой игре исход решил один мяч.

Против команд ниже классом римляне действуют значительно убедительнее, но редко позволяют себе кого-то разгромить — только одна победа была добыта с разницей в два гола. Поэтому большого количества результативных атак в предстоящей встрече ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.70.