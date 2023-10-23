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Сегодня, 13:15

«Арсенал» едет в гости к «Севилье», которая пережила смену тренера и накануне сдержала «Реал». Канонирам придется несладко

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал» 24 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Деклан Райс («Арсенал»).
Фото Global Look Press
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Андалусийцы пока ни разу не проиграли на групповом этапе.

24 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся участники квартета B — «Севилья» и «Арсенал». Игра состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», стартовый свисток шведского арбитра Гленна Нюберга прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет поединок в прямом эфире.

Лига чемпионов. Группа B
24 окт, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Арсенал» 24 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей фаворитами: поставить на успех парней Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 51% вероятности результата. Триумф хозяев оценили в 4.28 (23%), ничью — в 3.88 (26%).

В последний раз соперники пересекались на групповом этапе ЛЧ-2007/08 — на «Рамон Санчес Писхуан» победила «Севилья» (3:1). Считаете, что андалусийцы снова не уступят на своем поле? Опция 1Х доступна за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.80, обратный вариант — за 2.07.

Виктория «Арсенала» с форой (-1) идет за 2.47. Если предполагаете, что Серхио Рамос и компания навяжут лондонцам борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.57.

Рынок на обмен голами представлен за 1.74, «обе забьют — нет» дали за 2.10.

Самый ожидаемый, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом можно взять за 7.04.

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«Севилья» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

Фавориты группы B подошли к спаренным поединкам с противоречивыми результатами. Хотя «канониры» стартовали более чем успешно — с разгрома ПСВ на «Эмирейтс» (4:0). Причем все четыре мяча на счету разных игроков — отличились Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Жезус и Мартин Эдегор.

Зато уже в следующем туре парни Микеля Артеты влетели андердогу квартета — «Лансу» (1:2). Габи Жезус открыл счет на 14-й минуте, но всего через девять минут хозяева сравняли. А в середине второго тайма вышли вперед — отыграться у лондонцев, которые до этого из-за травмы потеряли Сака, не получилось. В итоге именно кроваво-золотые лидируют в таблице с четырьмя очками, «Арсенал» отстает на один балл.

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Андалусийцы после двух матчей и вовсе не имеют побед — сначала короли Лиги Европы обменялись голами с «Лансом» на «Рамон Санчес Писхуан» (1:1), а затем упустили три очка в Эйндховене (2:2). Красно-белые дважды вели в счете, но позволили ПСВ спастись на пятой компенсированной минуте. Во встрече на стадионе «Филипс» первым результативным действием после возвращения в «Севилью» отметился Серхио Рамос — сделал ассист на Неманью Гуделя. Правда, потом защитник привез пенальти и неудачно сыграл на стандарте, который привел ко второму взятию ворот.

Через четыре дня после выезда в Эйндховен андалусийцы дома едва не влетели «Райо Вальекано» — в первом тайме «пчелы» огорчили Эрьяна Нюланна дважды всего за пять минут. Выстрелы Джибриля Соу на 50-й и Юссефа Эн-Несири на шестой компенсированной минуте обеспечили камбэк, но не уберегли Хосе Луиса Мендилибара от оставки. Лишь 2 виктории в 11 играх во всех турнирах — явно не тот старт, на который рассчитывало руководство клуба.

Выбор в пользу нового тренера удивил многих — «Севилью» подхватил 48-летний Диего Алонсо, который никогда не работал в Европе и прежде возглавлял сборную Уругвая, которую покинул после невыхода из группы на ЧМ-2022. Дебют получился более чем достойным — красно-белые сдержали «Реал» (1:1) на своем поле. Отыгрываться, кстати, пришлось именно мадридцам. А еще андалусийцы превзошли фаворита по ударам (17 — 14), попаданиям в створ (7 — 5) и ожидаемым ассистам (1.20 — 1.08). И совсем незначительно уступили по владению мячом (49% — 51%) и ожидаемым голам (1.54 — 1.69).

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Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Арсенал»

«Канониры» оставили немало сил на камбэк в дерби с «Челси» (2:2). Это уже вторая подряд потеря очков на выезде — первой было лигочемпионское поражение «Лансу» (1:2). Увезти три балла с «Рамон Санчес Писхуан» парням Микеля Артеты будет невероятно сложно — красно-белые оживились после смены тренера и накануне разборки с «Арсеналом» остановили мощный «Реал» с Джудом Беллингемом. Кстати, предыдущий визит в Андалусию закончился для лондонцев неудачей (1:3).

Рекомендуемая ставка: «Севилья» не уступит за 2.03.

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