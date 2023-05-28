«Севилья» в погоне за седьмой победой в ЛЕ. Но против «Ромы» Моуринью ей придется терпеть

Особенный даст очередной мастер-класс по «парковке автобуса».

31 мая состоится один из главных матчей сезона — финал Лиги Европы. Самому титулованному клубу этого еврокубка — «Севилье» — будет противостоять «Рома» во главе с Жозе Моуринью. Команды разыграют трофей в Будапеште на «Пушкаш Арене». Английский судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 31 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Взять триумф «нервионцев» можно с коэффициентом 2.70, что составляет примерно 35% вероятности исхода. Успех «волков» доступен с котировкой 2.90 (33%). Ничья в основное время идет за 3.00 (32%) — это наименее ожидаемый итог.

Вы можете поставить на итоговую победу одного из клубов в Лиге Европы уже сейчас. На «Севилью» предложено сыграть за 1.82, на «Рому» — за 1.98.

Жозе Моуринью, как всегда, осторожен в еврокубках: семь из восьми матчей «Ромы» в плей-офф ЛЕ не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мячей идет за 2.55, ТМ 2.5 — за 1.50.

В весенней части Лиги Европы «Севилья» обменялась точными выстрелами в трех из восьми встреч, а «Рома» — лишь в одной. Опцию «обе забьют» можно взять за 2.08, обратный рынок доступен за 1.75.

Наиболее вероятный счет в основное время — 0:0. На этот результат FONBET предложил котировку 6.00.

«Севилья» — «Рома»: прогноз и анализ финала Лиги Европы 31 мая 2023 года

«Нервионцы» ужасно стартовали в этом сезоне, стояли на вылет в ла лиге, уволили двух менеджеров (Хулен Лопетеги и Хорхе Сампаоли). В результате команду принял бюджетный Хосе Луис Мендилибар, который упростил игру и добился восьми побед в 12 матчах. Это стабилизировало «Севилью» в примере (10-е место), а Лига Европы стала для клуба главным турниром кампании-2022/23.

Шестикратные триумфаторы второго по статусу еврокубка вышли в седьмой по счету финал, выбив по пути ПСВ, «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Нервионцы» проиграли в плей-офф лишь два раза, оба — в гостях (ПСВ — 0:2, «Фенер» — 0:1). Дома парни Мендилибара выиграли все четыре поединка, причем в каждом отличились дважды или больше. Самым сильным оппонентам — «МЮ» и «Юве» — не уступили даже на выезде. Более того, «Старая синьора» в первом полуфинале еле спаслась на последних секундах компенсированного времени (1:1).

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В матчах на вылет отлично проявил себя лучший бомбардир «Севильи» — Юссеф Эн-Несири (18). Помимо победного гола ПСВ форвард забил важнейшие мячи в поздних стадиях плей-офф. В ответном четвертьфинале против «Юнайтед» оформил дубль и вывел красно-белых в 1/2 финала. А затем огорчил «Ювентус» в Турине.

Марокканец точно будет в заявке на финал, чего не скажешь о центральном защитнике Ньянзу Куасси, который получил травму. Также не выйдет на поле лидер команды Маркос Акунья — левый защитник дисквалифицирован за перебор карточек.

«Нервионцы» встречались с «Ромой» однажды — в ковидный сезон в одноматчевой 1/8 финала ЛЕ андалусийцы оказались сильнее (2:0).

«Волки» при Моуринью вышли во второй еврокубковый финал подряд — в прошлом году Жозе подарил Риму победу в Лиге конференций. Столько же финалов в Европе у клуба было за всю историю до португальца.

Но заветная цель «Ромы» — возвращение в Лигу чемпионов спустя пять лет. И до нее пока далеко. В серии А джаллоросси бредут на шестой позиции, до четвертой строчки с «Миланом» им еще четыре очка — и это за два тура до конца забега. Шансов не много. При этом у парней Моуринью спад формы: всего одна виктория в восьми матчах во всех турнирах. Только завоевание Лиги Европы подарит им телепортацию в ЛЧ-2023/24.

Римляне прошли тяжелый маршрут в Будапешт: проиграли «Бетису» (1:2) и «Лудогорцу» (1:2) в группе, на старте плей-офф оконфузились с «Ред Буллом» на выезде (0:1), но затащили в ответке на Олимпийском стадионе (2:0). А в полуфинале устроили нервотрепку с «Байером» (1:0, 0:0).

После домашней победы в ответной игре против немцев подчиненные Моуринью изобразили неприступный МФЦ. Расписаться на табло гости так и не смогли, хотя стукнули в сторону ворот 23 раза. А «волки» ударили однажды — и протиснулись в финал.

У «Ромы» есть потенциальные потери. Неделю назад повредил лодыжку капитан и любимец Рима — Лоренцо Пеллегрини. Его возвращение возможно к 28 мая, за три дня финала. Более напряженная ситуация с лучшим бомбардиром «волков» в этом сезоне — Пауло Дибалой (16). Аргентинец лечит щиколотку и вернется на день позже партнера. Смогут ли лидеры отыграть финал на максимуме — вопрос.

Прогноз и ставка на матч «Севилья» — «Рома»

«Севилья» вышла в финал в седьмой раз, выиграв шесть предыдущих, — гигантский опыт на стороне номинальных хозяев. Кроме того, клуб доказал уровень, выбив двух топов подряд— «МЮ» и «Ювентус». В отличной форме лучший форвард команды, умеющий все решать в одиночку, — Эн-Несери. Андалусийцы выдали мощную серию из 14 матчей, в которых уступили всего однажды. При этом парни Мендилибара никогда не лезли на рожон: пять из восьми последних разборок «Севильи» в ЛЕ были «низовыми» по голам.

«Рома» тоже уверенно консервирует ворота. В пяти из восьми поединков в плей-офф римляне на пару с соперниками забивали один мяч или меньше. Но сейчас у «волков» спад — лишь одна победа за восемь встреч во всех турнирах. А Дибала и Пеллегрини готовятся к битве с «Севильей» на фоне травм. Так что в финале Моуринью повторит тактику полуфинала с «Байером» и сыграет от защиты. Стоит ждать очередную осаду замка.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

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