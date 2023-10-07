«Спартак» — ЦСКА: Нагучев назвал победителя дерби

8 октября в 19.00 по московскому времени в 11-м туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» находится не в лучшем состоянии. В пяти предыдущих матчах в РПЛ на счету красно-белых две победы при одной ничьей и двух поражениях. На этом отрезке они сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), уступили «Краснодару» (0:2), одолели «Сочи» (1:0) с «Динамо» (1:0) и потерпели разгромное поражение от «Крыльев Советов» (0:4). После 10 туров москвичи набрали 16 очков и располагаются на пятой позиции в таблице.

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Гораздо лучше у команды обстоят дела в FONBET Кубке России. В первых четырех встречах турнира «Спартак» по разу обыграл «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1) и дважды взял верх над «Пари НН» (5:4 и 3:0). Эти результаты позволили подопечным Гильермо Абаскаля досрочно выйти в плей-офф Пути РПЛ с первого места. Впрочем, крупное поражение от «Динамо» в последнем матче (0:3) немного смазало впечатление от выступления красно-белых на групповом этапе турнира.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении пяти встреч. Однако армейцы вряд ли могут быть довольными результатами на этом отрезке, ведь они одержали лишь одну победу при четырех ничьих. Красно-синие разошлись миром с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2) и «Ростовом» (3:3), а также обыграли «Балтику» (1:0). Набрав 16 очков в 10 турах, подопечные Владимира Федотова идут на седьмой строчке в таблице. Правда, «Спартаку» и «Динамо» они уступают только по дополнительным показателям.

В Fonbet Кубке России ЦСКА играет с переменным успехом. В первом матче турнира армейцы не оставили шансов «Оренбургу» (6:0). После этого они потерпели поражение от «Факела» (0:2) и дважды победили «Сочи» по пенальти (0:0, 5:4 пен. и 1:1, 4:2 пен.). Последняя встреча красно-синих с «Факелом» вновь дошла до серии 11-метровых ударов, но на этот раз команда уступила (1:1, 2:4 пен.). Тем не менее у ЦСКА есть хороший шанс на выход в плей-офф Пути РПЛ. С восемью очками армейцы занимают второе место в группе, опережая на два балла «Факел», который располагается на третьей позиции.

«Спартак» — ЦСКА: статистика личных встреч

В последнее время очные противостояния принципиальных соперников проходят в равной борьбе. В пяти предыдущих встречах во всех турнирах «Спартак» и ЦСКА одержали по две победы при одной ничьей. В прошлом сезоне в матче первого круга команды разошлись миром (2:2), а в ответном поединке красно-белые обыграли армейцев с минимальным перевесом (2:1).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Спартак» — ЦСКА 8 октября

«На матч «Спартак» — ЦСКА у меня только один прогноз. Из двух команд, которые испытывают кучу проблем, лучше всего игра поставлена у ЦСКА. Думаю, армейцы одержат победу, и коэффициент на это приличный», — считает Нагучев.

На победу ЦСКА в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.90.

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