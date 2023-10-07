Парни Юргена Клоппа очень злы за судейские ошибки в игре с «Тоттенхэмом».

8 октября «Брайтон» примет «Ливерпуль» на «Фолмер AMEX Стэдиум». Поединок восьмого тура АПЛ стартует в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 8 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на триумф команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 2.10, что составляет примерно 44% вероятности результата. Выигрыш «Брайтона» предложили за 3.19 (31%). «Мирный» исход — за 4.08 (25%).

«Чайки» не уступили красным в шести последних поединках из семи — собрали три победы и три ничьих. Непоражение хозяев доступно за 1.78.

Виктория «Альбиона» с форой (0) идет за 2.42. Если верите в «Ливерпуль», но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.60.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.68, обратный вариант — 2.28.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.34, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 3.30.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 8.50.

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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 8 октября 2023 года

«Чайки» бодро ворвались в новый розыгрыш премьер-лиги: разнесли «Лутон» и «Вулверхэмптон» с одинаковым счетом (4:1). Правда, потом уступили «Вест Хэму» (1:3), но эту неудачу перекрыли уверенные победы над участвующими в Лиге чемпионов «Ньюкаслом» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

С появлением еврокубков коллектив Роберто Де Дзерби забуксовал: за пять поединков во всех соревнованиях выиграли лишь однажды — в АПЛ у «Борнмута» (3:1). Зато успели попрощаться с Кубком лиги — при участии «Челси» (0:1). В Лиге Европы стартовали с поражения от АЕК (2:3) и ничьей с «Марселем» (2:2). Причем от «Олимпика» пропустили дважды всего за минуту, а спаслись благодаря реализованному незадолго до финального свистка пенальти.

Но особенно чувствительным для фанатов «Альбиона» вышел последний тур чемпионата — «Астон Вилла» буквально размазала «Брайтон» в Бирмингеме, воткнув шесть мячей. Столько «чайки» не пропускали 11 лет — еще со времен чемпионшипа. Тогда был сухой разгром от «Вест Хэма» (0:6), теперь же сподобились на один меткий выстрел — дебютный гол за клуб оформил Ансу Фати. Для этого арендованному у «Барселоны» форварду потребовалось пять матчей. А еще это взятие ворот оставило «Альбион» самой результативной командой АПЛ (19). Но даже такое мини-достижение не отменяет главного: парни Де Дзерби крупно облажались — нужно реабилитироваться.

Сделать это будет непросто, ведь на «Фолмер AMEX Стэдиум» едет разозленный «Ливерпуль». В минувшие выходные красные потерпели первое поражение в премьер-лиге, а его контекст получился особенно громким. Мерсисайдцы сильно пострадали от оплошностей судей в игре с «Тоттенхэмом» (1:2). На 34-й минуте у них украли гол из-за ошибочно зафиксированного офсайда у Луиса Диаса. Главный сюр — это причина, по которой в эпизод не вмешался ВАР. Арбитры у мониторов решили, что их коллеги в поле засчитали взятие ворот. Судейский корпус Англии трактовал это как «серьезную человеческую ошибку» и пообещал провести полную проверку обстоятельств, которые к ней привели. А всех, кто работал на ВАР в той самой скандальной встрече, уже отстранили.

Второй официально признанный недочет — удаление Диогу Жоты. Португалец получил две желтые карточки за две минуты — причем обе были показаны за единоборства с Дестини Удоджи. Но независимая комиссия АПЛ пришла к выводу, что второе предупреждение форвард не заслужил и был изгнан в раздевалку несправедливо. Однако, несмотря на это решение, дисквалификация Диогу останется в силе.

«Ливерпуль» пытался оспорить и первое удаление — до Жоты прямую красную получил Кертис Джонс. Клуб настаивал, что перед ударом шипами в голеностоп Ива Биссума полузащитник успел сыграть в мяч. Но апелляцию мерсисайдцев отклонили.

Даже вдевятером коллектив Юргена Клоппа достойно сражался и был близок к ничьей, но все перечеркнул автогол Жоэля Матипа на шестой компенсированной минуте. После обидного поражения Мо Салах и компания отвели душу в Лиге Европы — на «Энфилде» прихлопнули бельгийский «Юнион» (2:0).

К очному столкновению оппоненты подошли на соседних позициях в таблице: «Ливерпуль» замыкает топ-4, а «Брайтон» поглядывает на него с шестой строчки. Команды разделяет лишь один балл.

Матч против бывшей точно пропустят Джеймс Милнер и Адам Лаллана — оба полузащитника травмированы и не помогут «Альбиону». По тем же причинам недоступны Первис Эступиньян, Якуб Модер и Хулио Энкисо. У мерсисайдцев потерь не меньше: помимо забаненных Джонса и Жоты не могут рассчитывать на Кивина Келлехера, Стефана Байчетича, Тиаго Алькантару и Коди Гакпо из-за различных повреждений.

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»

«Чайки» — неудобный соперник для красных. В семи предыдущих разборках парни Клоппа добыли всего одну победу. В двух очных поединках АПЛ кряду «Ливерпуль» не выиграл ни разу (ничья и поражение) и получил в свои ворота по три мяча. Фанаты ждут от «Брайтона» реакции на провал в Бирмингеме, поэтому в этой встрече самый результативный клуб чемпионата будет настырен в атаке как никогда.

Рекомендуемая ставка: «Брайтон» забьет больше 1.5 гола за 1.89.

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