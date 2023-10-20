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Сегодня, 16:25

«Соболев идет по пути Дзюбы». «Спартак» сыграет с «Пари НН» на фоне скандала, но добьется результата

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Соболев.
Фото Getty Images
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У нападающего сборной России скрытый конфликт с Гильермо Абаскалем.

22 октября после перерыва на матчи сборных московский «Спартак» сыграет в РПЛ с «Пари НН». Встреча 12-го тура состоится в столице на «Открытие Банк Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 13.55 мск стартует на телеканале «Матч! Премьер». Также эфир будет доступен в онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом игры. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.71, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (25%), успех «Пари НН» — за 5.18 (17%).

Команды дважды встречались в Кубке России в этом сезоне, и оба раза москвичи оказались сильнее. На то, что нижегородцы наконец не проиграют, котировка — 2.20.

В четырех из пяти предыдущих встреч «Спартака» было забито не менее трех мячей: ТБ 2.5 идет за 1.92, ТМ 2.5 — тоже за 1.92.

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На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.89. Если же этого не произойдет, сыграет котировка 1.90.

Команда Гильермо Абаскаля пропустила девять мячей в трех последних встречах во всех турнирах. Сумеют ли гости пробить соперника? Гол «Пари НН» можно взять за 1.59.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1 за 6.64.

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«Спартак» — «Пари НН»: прогноз и анализ матча 12-го тура РПЛ 22 октября 2023 года

«Соболев — хороший нападающий для РПЛ. Но он частенько попадает в неприятности. Видимо, у него не самый простой характер, — отметил бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела. — Задача любого тренера заключается в том, чтобы найти подход к каждому футболисту и раскрыть его лучшие качества. Но иногда случаются конфликты. Не знаю, что происходит в «Спартаке», меня это не интересует. Видимо, Соболев идет по пути Дзюбы — постоянно лезет в скандалы».

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После возвращения игроков из расположения сборной в «Спартаке» произошло очередное возгорание — Александр Соболев поругался с Гильермо Абаскалем. По данным медиа, испанец выразил недовольство отношением игрока к тренировкам и на некоторое время отстранил его от занятий. И хотя форвард вроде бы уже вернулся к работе в общей группе, накал от этой ситуации вряд ли сыграет команде на пользу в предстоящей встрече с «Пари НН».

Впрочем, «Спартак» неплохо изучил слабые места будущего соперника еще по матчам в Кубке России. В обеих играх красно-белые были сильнее даже без Соболева — 5:4 и 3:0. При этом последние матчи для Абаскаля и компании получились тяжелыми и эмоциональными: за 0:4 в Самаре и 0:3 от «Динамо» в Кубке последовала ничья 2:2 с ЦСКА, причем отыграться удалось на последних секундах. Та игра могла решить судьбу испанского тренера в России, и, похоже, ему удалось-таки спастись.

Что касается «Пари НН», то у этой команды тоже результаты неважные. Особенно на выезде: в семи матчах этого сезона во всех турнирах пять поражений и две ничьи. Забили нижегородцы только в двух из них, пропустив 13 мячей. Далеко не факт, что коллектив Сергея Юрана поборет комплекс выездных игр в предстоящие выходные.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Пари НН»

«Спартак» держит лидерство в рейтинге самых громких команд РПЛ — вечные конфронтации и давление не помогают игрокам расслабиться и показать свой максимум. Скандалы с Соболевым и Джикией, которого не ставят в состав, точно не добавляют позитива. Однако домашнее поле, поддержка болельщиков и неприглядная гостевая статистика «Пари НН» сыграют хозяевам на руку.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 1.5 за 1.94.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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