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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

«Милан» и «Ювентус» понесли большие потери перед очной разборкой. Это явно скажется на зрелищности

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 22 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Тео Эрнандес («Милан»).
Фото Global Look Press
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Соперники страдают от дисквалификаций и травм.

22 октября на стадионе «Сан-Сиро» пройдет центральный поединок девятого тура чемпионата Италии — «Милан» примет «Ювентус». Стартовый свисток судьи Маурицио Мариани прозвучит в 21.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут встречу в прямом эфире с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 9-й тур
22 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ювентус

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Ювентус» 22 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе красно-черных: поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф коллектива Массимилиано Аллегри оценили в 3.33 (30%). Ничью — в 3.38 (29%).

В прошлом сезоне туринцы оба раза уступили «Милану». Считаете, что неудачная серия прервется? Опция Х2 доступна за 1.67.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.91, обратный вариант дали за 1.90.

«Россонери» не пропустили от «Юве» в трех матчах подряд. Новый «сухарь» миланцев можно взять за 2.74.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. На этот результат предложили котировку 6.21.

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«Милан» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча серии А 22 октября 2023 года

Перед уходом на международную паузу красно-черные возглавили таблицу. Причем сделали это в драматическом стиле. Скучная разборка с «Дженоа» получила дикую концовку, и вы почти наверняка видели ее хайлайты. Гол Кристиана Пулишича на 87-й минуте, удаление Майка Меньяна за полторы минуты до конца компенсированного времени, вторая желтая карточка для вратаря генуэзцев Жозепа Мартинеса, показанная за фол в штрафной «Милана». И, конечно, Оливье Жиру: именно он надел перчатки, свитер и занял место в опустевшем створе! Француз даже успел сделать сейв: перед самым финальным свистком смело вышел из ворот, выбил мяч из-под ног Джордже Пушкаша и крепко зафиксировал его в своих объятиях.

Героическая победа позволила обойти «Интер» на два очка, «Ювентус» и «Фиорентину» — на четыре. Подпирающий топ-4 «Наполи» отстает от лидера уже на семь баллов.

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Укрепить преимущество будет непросто: уже довольно давно в лазарете находятся Исмаэль Беннасер и Раде Крунич, а Сэмюэл Чуквуэзе вернулся с проблемами со здоровьем из сборной Нигерии. Плюс домашнюю игру с туринцами с трибуны посмотрит не только удаленный Майк Меньян, но и перебравший желтых карточек Тео Эрнандес. А помимо капитана и основного вратаря Стефано Пиоли буквально на днях лишился второго кипера: Марко Спортьелло получил повреждение икроножной мышцы, из-за которого пропустит не менее 10 дней. Теперь в основе выйдет Антонио Миранте — для 40-летнего итальянца это будет первое появление в стартовом составе с мая 2021 года. Тогда он выступал за «Рому» и провел 90 минут в ответном полуфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» в предыдущем туре прихлопнул в дерби «Торино» (2:0). И это без Душана Влаховича и Федерико Кьезы — серба беспокоила спина, из-за чего он даже отказался от поездки в национальную команду. Итальянец отсутствовал по причине мышечной усталости. Участие обоих в поединке на «Сан-Сиро» под большим вопросом. То же самое касается Адриена Рабьо — полузащитник приехал из сборной Франции не совсем здоровым.

В списке гарантированных потерь тоже хватает фамилий. Данило выбыл как минимум на 20 дней из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра, полученной в матче Бразилия — Венесуэла. Николо Фаджоли попался на нелегальных ставках и получил семь месяцев дисквалификации — еще пять заменили на обязательное лечение от игровой зависимости. Поль Погба отстранен из-за проваленного допинг-теста — французу грозит бан от двух до четырех лет, разбирательство продолжается. Маттиа Де Шильо лечится еще с прошлого сезона, Алекс Сандро — с августа.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ювентус»

Черно-белые и до этого не феерили в атаке, а на фоне проблем с составом делать это будет еще сложнее. У коллектива Стефано Пиоли положение тоже не из простых — основного вратаря и капитана им точно будет не хватать. Но встреча с «Дженоа» показала, что миланцы способны добиваться результата даже в таких обстоятельствах. Четыре предыдущих поединка туринцев против «россонери» получились «низовыми» — стоит ожидать пятого.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.73.

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