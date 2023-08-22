«Тобол» уже прыгнул выше головы в Лиге конференций. «Виктория» расправится с казахстанцами

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
24 августа казахстанский «Тобол» примет «Викторию Пльзень» из Чехии в матче заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Игра пройдет в Костанае на стадионе «Центральный». Стартовый свисток арбитра Мариана Александру Барбу из Румынии прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России легально не покажут прямую трансляцию.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех красно-синих можно с коэффициентом 1.98, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 3.89 (24%), даже на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.53 (27%).
Эксперты считают чехов однозначными фаворитами противостояния: проход «Виктории» доступен за 1.16, этот рынок на «Тобол» идет за гораздо большие 5.10. Такие котировки неудивительны, казахстанцы ни разу в истории не попадали в групповой этап еврокубка, а чехи только в прошлом сезоне выступали в квартете Лиги чемпионов.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога встречи отражают серьезное превосходство гостей:
• 1:1 — за 6.20;
• победа «Виктории» 1:0 — за 6.67;
• 2:1 — за 7.75.
Аналитики сомневаются, что разборка получится результативной: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85. Соперники пробили «верх» по метким выстрелам только в половине игр квалификации.
Вероятность увидеть голы и от «Тобола», и от «Виктории» оценена в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен с котировкой 1.98.
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Красно-синие выглядят серьезными фаворитами: они стабильно выступают на групповом этапе еврокубков и буквально в прошлом сезоне участвовали в Лиге чемпионов в квартете с «Баварией», «Интером» и «Барселоной». Не так давно коллектив из Пльзени даже доходил до 1/8 финала Лиги Европы — в сезоне-2017/18. Таких достижений у «Тобола» нет: желто-зеленые еще никогда не светились в еврокубках на групповом турнире.
«Виктория» отлично стартовала в нынешней кампании. Команда Мирослава Кубека уступила в первом туре чемпионата Чехии, но это поражение пока так и осталось единственным в этом сезоне. Далее чехи выдали серию из восьми матчей без поражений, а к встрече с «Тоболом» они подошли после шести побед кряду.
«Комбайнеры» же находятся не в лучшей форме: в августе провели три поединка в чемпионате, два из которых проиграли, а в одном зацепили ничью. В квалификации Лиги конференций казахстанцы тоже выглядят не слишком уверенно. Две первые стадии желто-зеленые преодолели благодаря преимуществу в один забитый мяч, а на предыдущем этапе лишь в серии пенальти прошли североирландский «Дерри Сити».
«Виктория» кажется однозначным фаворитом: команда из Чехии пролетела предыдущие два этапа квалификации с общим счетом 8:1, а к предстоящей встрече подошла на серии из шести побед и восьми матчей без поражений во всех турнирах. Также, по данным Transfermarkt, красно-синие обладают составом абсолютно другого уровня: его стоимость практически в пять раз дороже (30 миллионов евро против 6.25). «Тобол» же с трудом дошел до текущей стадии, желто-зеленым явно не по силам противостоять коллективу из Пльзени.
Рекомендуемая ставка: победа «Виктории» за 1.98.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -