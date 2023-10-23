«Унион» пока не добыл ни одной победы в группе. Разыгравшаяся атака «Наполи» не пожалеет дебютанта

В пяти последних встречах «адзурри» настреляли 14 мячей.

24 октября «Наполи» приедет в Берлин в гости к «Униону» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета C состоится на Олимпийском стадионе. Боснийский судья Ирфан Пельто даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи» 24 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе «адзурри»: поставить на действующих чемпионов Италии можно с коэффициентом 1.99, что составляет примерно 48% вероятности результата. Триумф хозяев доступен за 3.83 (26%), «мирный» исход — за 3.68 (26%).

«Унион» дебютировал в Лиге чемпионов с двух поражений. Считаете, что в третьем туре берлинцы наконец наберут первые очки? Опцию 1Х оценили в 1.87.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, обратный вариант — за 2.10.

«Наполи» ранее вкрутил по дублю в ворота «Браги» (2:1) и «Реала» (2:3). Индивидуальный тотал «партенопейцев» больше 1.5 мяча предложили с котировкой 1.88.

Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.68, «обе забьют — нет» дали за 2.10.

Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на ничью или успех гостей:

1:1 — за 6.92;

1:0 или 2:1 — за 8.75;

0:0 — за 9.00.

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«Унион» — «Наполи»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

За пять лет берлинцы прошли путь от второй бундеслиги до группового этапа главного клубного турнира Европы, но на этом красивая сказка забуксовала. Первая в истории клуба лигочемпионская кампания стартовала с двух поражений — достойного от «Реала» (0:1) и обидного от «Браги» (2:3). «Железные» почти выстояли на «Сантьяго Бернабеу», но на четвертой компенсированной минуте не уследили за Джудом Беллингемом, который и вонзил единственный мяч.

Первый домашний поединок получился еще драматичнее. Дубль Шеральдо Беккера на 30-й и 37-й минутах заставил Олимпийский стадион поверить в чудо, но за четыре минуты до перерыва «Брага» сократила отставание. А спустя всего шесть минут после возобновления игры сравняла счет. Фатальная развязка снова случилась на четвертой компенсированной минуте — гости довершили камбэк и погрузили «Унион» на последнее место в квартете.

Новый розыгрыш бундеслиги парни Урса Фишера начали с разгромов «Майнца» и «Дармштадта» с одинаковым результатом (4:1). А затем влетели шесть раз подряд с ужасающей разницей 3:15 и обнаружили себя в хвосте таблицы — четвертыми с конца. Преимущество над сидящим в зоне стыков «Кельном» очень зыбкое — лишь два балла.

«Наполи» в первом туре на классе разобрался с «Брагой» (2:1) — увезти три очка из Португалии помог автогол на 88-й минуте. Заруба с «Реалом» на стадионе Диего Марадоны получилась насыщенной событиями: хозяева открыли счет благодаря ошибке Кепы Аррисабалаги на угловом, очередной выдающийся перформанс Джуда Беллингема (ассист + гол) вывел мадридцев вперед, пока Петр Зелиньски не сравнял с пенальти. Как и в матче с «оружейниками», все решил автогол — правда, на этот раз не в пользу «адзурри». После гаубичного выстрела Феде Вальверде мяч попал в спину Алексу Мерету и влетел в сетку.

Через пять дней партенопейцы снова уступили дома — на этот раз «Фиорентине» (1:3). А сразу после международной паузы с тем же результатом прихлопнули «Верону» на выезде. В этой встрече Хвича Кварацхелия отметился дублем — впервые в нынешнем сезоне. Грузинский вингер постепенно набирает форму, как и вся атака неаполитанцев, — в пяти последних поединках во всех соревнованиях коллектив Руди Гарсия поразил ворота соперников 14 раз.

Прогноз и ставка на матч «Унион» — «Наполи»

В трех играх кряду берлинцы пропустили минимум трижды — от «Браги» (2:3), «Боруссии» (2:4) и «Штутгарта» (0:3). Дела в нападении в последний месяц тоже не клеятся: если португальцев и дортмундцев огорчили по два раза, то в других четырех встречах «железные» промолчали. «Адзурри» же, напротив, расцвели в атаке и готовы это доказать на Олимпийском стадионе.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет больше 1.5 мяча за 1.88.

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