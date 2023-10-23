«Унион» пока не добыл ни одной победы в группе. Разыгравшаяся атака «Наполи» не пожалеет дебютанта

Прогнозы на спорт
23 октября, 18:15
24 октября «Наполи» приедет в Берлин в гости к «Униону» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча участников квартета C состоится на Олимпийском стадионе. Боснийский судья Ирфан Пельто даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе «адзурри»: поставить на действующих чемпионов Италии можно с коэффициентом 1.99, что составляет примерно 48% вероятности результата. Триумф хозяев доступен за 3.83 (26%), «мирный» исход — за 3.68 (26%).
«Унион» дебютировал в Лиге чемпионов с двух поражений. Считаете, что в третьем туре берлинцы наконец наберут первые очки? Опцию 1Х оценили в 1.87.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, обратный вариант — за 2.10.
«Наполи» ранее вкрутил по дублю в ворота «Браги» (2:1) и «Реала» (2:3). Индивидуальный тотал «партенопейцев» больше 1.5 мяча предложили с котировкой 1.88.
Специалисты ждут, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.68, «обе забьют — нет» дали за 2.10.
Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на ничью или успех гостей:
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За пять лет берлинцы прошли путь от второй бундеслиги до группового этапа главного клубного турнира Европы, но на этом красивая сказка забуксовала. Первая в истории клуба лигочемпионская кампания стартовала с двух поражений — достойного от «Реала» (0:1) и обидного от «Браги» (2:3). «Железные» почти выстояли на «Сантьяго Бернабеу», но на четвертой компенсированной минуте не уследили за Джудом Беллингемом, который и вонзил единственный мяч.
Первый домашний поединок получился еще драматичнее. Дубль Шеральдо Беккера на 30-й и 37-й минутах заставил Олимпийский стадион поверить в чудо, но за четыре минуты до перерыва «Брага» сократила отставание. А спустя всего шесть минут после возобновления игры сравняла счет. Фатальная развязка снова случилась на четвертой компенсированной минуте — гости довершили камбэк и погрузили «Унион» на последнее место в квартете.
Новый розыгрыш бундеслиги парни Урса Фишера начали с разгромов «Майнца» и «Дармштадта» с одинаковым результатом (4:1). А затем влетели шесть раз подряд с ужасающей разницей 3:15 и обнаружили себя в хвосте таблицы — четвертыми с конца. Преимущество над сидящим в зоне стыков «Кельном» очень зыбкое — лишь два балла.
«Наполи» в первом туре на классе разобрался с «Брагой» (2:1) — увезти три очка из Португалии помог автогол на 88-й минуте. Заруба с «Реалом» на стадионе Диего Марадоны получилась насыщенной событиями: хозяева открыли счет благодаря ошибке Кепы Аррисабалаги на угловом, очередной выдающийся перформанс Джуда Беллингема (ассист + гол) вывел мадридцев вперед, пока Петр Зелиньски не сравнял с пенальти. Как и в матче с «оружейниками», все решил автогол — правда, на этот раз не в пользу «адзурри». После гаубичного выстрела Феде Вальверде мяч попал в спину Алексу Мерету и влетел в сетку.
Через пять дней партенопейцы снова уступили дома — на этот раз «Фиорентине» (1:3). А сразу после международной паузы с тем же результатом прихлопнули «Верону» на выезде. В этой встрече Хвича Кварацхелия отметился дублем — впервые в нынешнем сезоне. Грузинский вингер постепенно набирает форму, как и вся атака неаполитанцев, — в пяти последних поединках во всех соревнованиях коллектив Руди Гарсия поразил ворота соперников 14 раз.
В трех играх кряду берлинцы пропустили минимум трижды — от «Браги» (2:3), «Боруссии» (2:4) и «Штутгарта» (0:3). Дела в нападении в последний месяц тоже не клеятся: если португальцев и дортмундцев огорчили по два раза, то в других четырех встречах «железные» промолчали. «Адзурри» же, напротив, расцвели в атаке и готовы это доказать на Олимпийском стадионе.
Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет больше 1.5 мяча за 1.88.
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