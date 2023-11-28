Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Судейство

Судейство

Сегодня, 12:42

Егоров считает, что ВАР в футболе работает против игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказал свое мнение о системе ВАР.

«Конечно, самим футболистам придется задерживаться на поле еще дольше. Вспомните чемпионат мира в Катаре, где добавляли и по десять минут, в том числе из-за долгих просмотров повторов. Однако само введение системы ВАР считаю большой ошибкой. Фактически она работает против игры и максимально затягивает ее. Раньше ошибка рефери тоже была частью футбола. Но сейчас это следует воспринимать как данность. Подобные процессы происходят во всех видах спорта», — приводит слова Егорова RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237603-egorov-var-mnenie-futbol
Футбол
Игорь Егоров
2
Обсудить
Читайте также
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live с Верой Базаровой
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Егоров высказался о возможном расширении полномочий ВАР